Cleto fra mito, leggenda e ciak

Il Comune di Cleto il giorno sei Settembre ospiterà la nota band Heavy Metal ossia gli “Sliding Doors”. Il gruppo composto dalla front – woman Carmen Costantino alias Demetra, il chitarrista Chris Russo, il bassista Domenico Greco ed il batterista Dario Petrelli è pronto per girare il terzo videoclip “The whisper” tratto dal nuovo album in lavorazione. La regia di questo nuovo lavoro, come per i precedenti video, sarà curata dal noto regista svedese Patric Ullaeus già vincitore del premio “Grammy” nel 2007.

Le scene saranno girate fra le bellissime mura del Castello di Cleto, nel fascinoso Castello del Savuto e nella suggestiva “Abbazia Florense” di San Giovanni in Fiore.

Con orgoglio afferma Demetra: “La Calabria, ancora una volta, sarà protagonista dei nostri videoclip. La scelta di girare il nostro videoclip nel borgo di Cleto, continua Chris Russo: “deriva dalla volontà di contaminare il passato con il moderno… La nostra musica Heavy Metal ha un sound forte tipico dei reali ed arditi guerrieri che hanno fatto la storia di Cleto”.

Si tratta, insomma, di un “ritorno” piacevole alle origini, un omaggio al passato con il quale attraverso la leggenda di Cleta, Regina delle Amazzoni, si vuole dare risalto alla potenza del Mito arricchito dalle suggestive note degli “Sliding Doors”.