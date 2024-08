L’Orchestra Sinfonica Brutia il 31 agosto al Festival “Leoncavallo” nel concerto “Immagini dell’anima” diretto da Marco Frisina

Prosegue spedito il cammino dell’Orchestra Sinfonica Brutia che sabato 31 agosto, alle ore 21,30, nell’ambito della stagione concertistica 2024, sarà nuovamente ospite, dopo il successo dello scorso anno, del Festival “Leoncavallo” di Montalto Uffugo con un concerto di particolare spessore e significato, dal titolo “Immagini dell’anima”, legato alla presenza sul podio, nelle vesti di direttore della compagine orchestrale cosentina, di Mons.Marco Frisina, il sacerdote della Diocesi di Roma, attualmente Consultore del Dicastero per l’Evangelizzazione e Assistente Spirituale della Pontificia Accademia dei Virtuosi al Pantheon, noto per essere autore di tante colonne sonore per importanti film per la tv. Il concerto si terrà sul sagrato del Duomo Santa Maria della Serra.

Autore di canti liturgici conosciuti ed apprezzati in Italia e all’estero, spesso tradotti in varie lingue, nel 1984 Mons.Frisina ha fondato il Coro della Diocesi di Roma, con il quale anima le più importanti liturgie, alcune delle quali presiedute dal Santo Padre.

Ha, inoltre, composto le colonne sonore di oltre trenta film a tema storico e religioso.

La sua produzione musicale conta circa quaranta Oratori Sacri, tra cui “La Divina Commedia”, prima trasposizione musicale mondiale dell’omonimo capolavoro dantesco. Nel concerto del Festival Leoncavallo, l’Orchestra Sinfonica Brutia eseguirà un repertorio tratto dalle migliori colonne sonore composte da Mons.Frisina per alcuni importanti film per la tv come “Papa Giovanni (2002), “Michele Strogoff. Il corriere dello Zar” (1999), “Puccini” (2008), Mosè (1995), “Edda” (2005), “Callas e Onassis” (sempre del 2005), “Abramo” (1992). L’Orchestra di 50 elementi sarà affiancata dal coro “Chorus Inside Calabria”, diretto dal maestro Natale Femia, e dal mezzosoprano Giulia Tenuta.

La presenza alla guida dell’Orchestra Sinfonica Brutia di Mons.Frisina è stata commentata con molto favore dal Sindaco di Cosenza Franz Caruso.

“E’ per noi un onore ospitare Mons.Frisina e averlo alla guida dell’Orchestra Sinfonica Brutia. La sua presenza sul podio ci fa comprendere una volta di più la fase evolutiva di grande crescita che sta riguardando la nostra compagine orchestrale, fiore all’occhiello della città di Cosenza ed alla quale stanno costantemente guardando anche altre città ed altri festival importanti. Ci fa molto piacere – ha proseguito Franz Caruso – che l’OSB sia nuovamente ospite del Festival “Leoncavallo” di Montalto Uffugo e della città che celebra il grande compositore, autore di “Pagliacci”.

L’Orchestra Sinfonica Brutia sarà presente al Festival Leoncavallo anche domenica 1° settembre con un Gala lirico, in programma sempre alle ore 21,30, sul sagrato del Duomo Santa Maria della Serra. In questa circostanza l’OSB sarà diretta dal maestro Francesco Perri e sarà integrata dalle voci dei tenori Davide Piaggio e Gianluca Terranova e delle soprano Marta Mari e Grazia Berardi. Le due esibizioni dell’Orchestra Sinfonica Brutia al Festival Leoncavallo saranno ad ingresso libero.