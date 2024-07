Al “Colors Festival Calabria” di Schiavonea con Petit tra colori, inclusione e musica

È tutto pronto per la sesta edizione del “Colors Festival Calabria”, una grande festa all’insegna dei colori, della partecipazione, della cittadinanza attiva, che nasce dai giovani per i giovani ma coinvolge tutti quanti. L’appuntamento è proprio per domenica 28 luglio, dalle ore 17, nel “Palmeto” del Lungomare di Schiavonea, località marinara e turistica della città di Corigliano Rossano. L’ospite di quest’anno è Petit che si esibirà alle ore 20.45 sul palco del Palmeto.

Petit è un rapper e cantante italiano diventato noto al grande pubblico grazie al programma Amici di Maria De Filippi. Romano, classe 2005 da padre napoletano e madre francese, cresce ascoltando Pino Daniele e Franco Califano, come dichiara nella sua biografia di Spotify. Tra le sue prime passioni c’è la musica ma anche lo sport. Durante l’adolescenza si dimostra un talento promettente del calcio fino a quando l’amore per la musica prevale su quello per l’attività sportiva. A determinare questa scelta è anche uno degli avvenimenti più segnanti nella vita del ragazzo ovvero la scomparsa della nonna materna. Inizia infatti a scrivere le sue prime canzoni dopo la perdita e sceglie il suo nome d’arte, Petit, proprio in onore della nonna.

La line up completa della manifestazione è così composta: dalle 17:30 si alterneranno i dj set di Valentina Reale, Simon Vee, Marco Baldino, poi l’official djset di Ali The Voice e Franky Roman. A seguire Inno Dj e poi Massimo La Face. Chiuderà il tutto proprio l’atteso live show di Petit. Presentano l’evento Domenico Andreano e Fabiola Chiappetta.

La bellissima e attesa manifestazione, nell’ambito del CoRo Music Fest, è incentrata su musica, colori e promozione sociale ed è organizzata dall’Associazione S&P (Sviluppo & Promozione) Sociale, punto di riferimento per il territorio il cui presidente è Umberto Cosenza, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche quali l’integrazione, l’interculturalità, la pace e i diritti umani. Il tema di quest’anno è l’ottimismo. Sarà presente l’Associazione dei Giovani Farmacisti (A.G.FAR. Cosenza) che, per svolgere attività di sensibilizzazione sull’importanza dei tumori cutanei, regalerà delle creme solari per la protezione della pelle dai raggi del sole.

Gli organizzatori ringraziano il Comune di Corigliano-Rossano e gli sponsor per il contributo alla realizzazione dell’edizione di quest’anno.