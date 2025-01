La compagnia Vercillo porta la comicità dei fratelli De Filippo al Teatro “Hercules” di Catanzaro

Dopo aver concluso il 2024 con grande successo al Teatro Costabile di Lamezia Terme, è ufficialmente iniziata la tournée invernale-primaverile della compagnia lametina “G. Vercillo”.

Ieri sera, domenica 19 gennaio, la compagnia ha incantato il pubblico del suggestivo Teatro Hercules di Catanzaro con la commedia Imbroglio porta Imbroglio, liberamente ispirata a Eduardo De Filippo con la regia di Raffaele Paonessa.

Inserita nella rassegna teatrale Dialettando, XVI Edizione, organizzata dall’artista Piero Procopio, la serata ha visto la compagnia lametina portare in scena una opera teatrale che ha saputo intrecciare risate e riflessioni, riscoprendo il valore della comune appartenenza alla terra calabrese.

La musicalità del vernacolo lametino ha conquistato il sorriso e l’attenzione del pubblico, che ha seguito con partecipazione lo svolgersi del canovaccio, condividendo con gli attori il calore e le emozioni di una storia intramontabile. Come dichiarato dalla compagnia a fine spettacolo: “Il pubblico è l’attore più importante di ogni commedia”.

La scenografia, realizzata dall’attore Giuseppe Perisco e arricchita da elementi scenici curati dall’amico della compagnia Luigi Albanese, ha trasformato il palco in uno spazio condiviso, creando un’armonia unica tra attori e spettatori. Il risultato è stato un ambiente capace di abbattere il confine tra platea e scena, rendendo il teatro un luogo di profonda condivisione umana e artistica.

A fine serata, il “deus ex machina” dell’evento, Piero Procopio, è salito sul palco per ringraziare la compagnia Vercillo, definendoli “colleghi di palcoscenico e amici di vita”. Attore, regista e organizzatore, Procopio ha sottolineato il valore del teatro come occasione per “tenere viva la nostra cultura, costruire legami autentici e celebrare la bellezza della nostra identità calabrese”.

La serata si è conclusa con un momento conviviale, in cui applausi, strette di mano e sorrisi hanno suggellato un evento che ha saputo unire comicità e introspezione.

E già il prossimo 23 febbraio, gli attori lametini faranno capolinea a Cirò, dove saranno protagonisti di un’altra entusiasmante rassegna teatrale, Sipario d’Inverno- Premio Filottete”.

“Il teatro ci insegna a vivere, e serate come questa ci ricordano quanto sia prezioso il viaggio che condividiamo”, hanno dichiarato i protagonisti, promettendo di continuare a portare emozioni e storie sul palcoscenico, per un pubblico che si conferma l’anima insostituibile di ogni rappresentazione.