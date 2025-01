Spettacolo coinvolgente e pirotecnico con la compagnia franco-argentina Mundo Costrini: presentato a Lamezia Terme “The Crazy Mozarts”

Un fine anno col botto con la rassegna teatrale “Vacantiandu 2024” che ha portato in scena al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme “The Crazy Mozarts” della compagnia franco-argentina Mundo Costrini. Uno spettacolo di originale e raffinata clownerie musicale che ha visto la regia di Sebàstian Guz e l’interpretazione dello stesso Guz e di Santiago Blomberg.

I due artisti, dentro abiti di scena a metà tra i vestiti dei clown e quelli dei direttori d’orchestra, su di un palco dove campeggiava un vero pianoforte, hanno inscenato uno spettacolo coinvolgente e pirotecnico, fraseggiando alla maniera dei clown con in mezzo il virtuosistico suonare al piano brani di composizioni dell’immortale Amadeus.

Così che la musica ed il suono dei giochi da circo, fusi insieme, hanno creato la sensazione di un’armonia di fondo, dell’amalgama espressiva che sta a fondamento dell’originale messa in scena di “The Crazy Mozarts”.

Centrale è stato, nello spettacolo, il dialogo diretto con il pubblico, reso protagonista attraverso le incursioni dei due attori in platea e condito dalla salita sul palco di due piccoli spettatori, due bambini, chiamati a giocare con i clown, secondo la migliore tradizione circense, con grande divertimento per grandi e piccini.

La simpatia contagiosa dei due Crazy Mozart, il funambolico modo di essere portato sul palco, la loro viva e spiazzante personalità, lo scoppiettante sorriso dei due artisti, hanno così conquistato il numeroso pubblico lametino presente in sala, rimasto affascinato dalle mai banali attrazioni e dalla evidente bravura musicale della coppia. La serata si è conclusa con una felice anticipazione degli auguri di buon anno da parte degli artisti e dell’intero staff dei Vacantusi per voce del direttore artistico Nico Morelli e del direttore amministrativo Walter Vasta. Sebàstian Guz e Santiago Blomberg si sono poi intrattenuti, a fine spettacolo, per le fotografie con gli entusiasti spettatori.

Lo spettacolo è inserito nel Progetto “Vacantiandu 2024” finanziato nell’ambito degli Eventi di promozione culturale 2024 Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 della Regione Calabria. La direzione artistica è affidata a Nico Morelli ed Ercole Palmieri.