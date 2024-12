Catanzaro: il Teatro Comunale si apre alla città: torna l’innovativo format “Spettatori sulla Scena”. Appuntamento domenica 22 dicembre alle 18.30

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il Teatro Comunale di Catanzaro riapre le sue porte alla città con un evento unico nel suo genere. Domenica 22 dicembre alle ore 18:30, il palcoscenico del Teatro Comunale, nel cuore pulsante del centro storico, ospiterà il terzo appuntamento del cartellone “Domenica d’Incanto” del Teatro Incanto, presentando la seconda edizione di “SSS – Spettatori sulla Scena”.

Ideato dal direttore artistico Francesco Passafaro, questo format innovativo trasforma la tradizionale esperienza teatrale in un viaggio emozionante che elimina le barriere tra pubblico e attori. Per una sera, gli spettatori non saranno semplici osservatori, ma diventeranno veri protagonisti, salendo sul palco per leggere, improvvisare e interpretare, vivendo il brivido di essere al centro della scena. Un’opportunità imperdibile per tutti coloro che desiderano esplorare il mondo del teatro e mettersi in gioco.

“Parlare in pubblico è una sfida per molti, e noi vogliamo trasformare questa paura in un sogno realizzato – afferma Passafaro -. Chiunque vorrà partecipare avrà il nostro supporto, in un ambiente accogliente e stimolante. Non servono testi propri: nel foyer del teatro troverete una selezione di libri e copioni pronti per essere interpretati. Io stesso non preparerò nulla: tutto sarà un gioco di improvvisazione e magia!”.

L’evento, all’insegna dell’improvvisazione e della sperimentazione, promette di coinvolgere e sorprendere. Gli spettatori che desiderano cimentarsi avranno a disposizione 3-4 minuti di tempo per esibirsi sul palco, supportati da un team di esperti del Teatro Incanto, del Teatro Comunale e del teatroLab. Una serata che celebra il coraggio di superare le proprie paure, offrendo un’esperienza indimenticabile fatta di emozioni e condivisione.

Per non perdere questa occasione speciale, è possibile prenotare il proprio posto chiamando il numero 0961 741241 o acquistando il biglietto online sul sito ufficiale del Teatro Comunale: www.ilcomunalecz.it.

Non mancate l’opportunità di salire sul palco e diventare, per una sera, i veri protagonisti della magia del teatro. Vi aspettiamo per un’esperienza che cambierà il vostro modo di vivere il palcoscenico! Un palco aperto alla città, un palcoscenico che diventa casa per chiunque voglia osare, sognare e vivere la bellezza del teatro.