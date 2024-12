La magia del gospel il 23 dicembre al Politeama: a Natale regala un abbonamento a teatro

Si avvicina il conto alla rovescia verso l’evento di preapertura della stagione di “Musica & Cinema” al Teatro Politeama di Catanzaro con il Christmas Gospel Concert del prossimo 23 dicembre. Terminata la fase di prelazione per i vecchi abbonati, da oggi è possibile prenotare il proprio posto tra quelli disponibili nei diversi settori. Protagonista sul palco l’Inspirational Choir of Harlem, capitanato dal leggendario Anthony Morgan. Direttamente dagli Stati Uniti, un gruppo di voci straordinarie, che vantano collaborazioni illustri con Aretha Franklin, Stevie Wonder e Bono & U2, pronti a far vibrare l’aria con un mix esplosivo di Gospel, Jazz, Pop e R&B. Un’occasione per ritrovarsi a teatro e augurarsi un buon Natale in compagnia della suggestiva tradizione musicale americana.

La proposta del Politeama proseguirà nel nuovo anno con diverse date uniche in Calabria e protagonisti di assoluto rilievo: musicisti di prestigio internazionale come Stefano Bollani, Giovanni Sollima, Andrea Morricone, grandi attori come Peppe Barra e Carlo Buccirosso, due allestimenti lirici – l’Aida di Verdi e l’Orfeo di Monteverdi – straordinari trasformisti come Arturo Brachetti.

Per avvicinare tutte le fasce di pubblico, la Fondazione Politeama ha inteso proporre diverse tipologie di abbonamenti per tutte le tasche: oltre a quelli dedicati specificatamente a Musica & Cinema (6 eventi) e alla stagione lirico-sinfonica (4 spettacoli) a partire dai 40 euro, si può sottoscrivere il pacchetto Gold che propone, a partire da 140 euro, ben 10 eventi comprendendo tutti i titoli in cartellone.

E poi un’iniziativa speciale, lanciata sotto lo slogan “Vivi e sostieni il teatro“, che offre anche una serie di benefit ed esperienze esclusive: con l’abbonamento Premium si potrà usufruire dell’aperitivo preserale, dell’ingresso riservato e di scontistiche su ulteriori tagliandi. Si confermano, poi, le agevolazioni per i gruppi di almeno 15 persone e per gli studenti universitari, del Conservatorio musicale e dell’Accademia, sposando l’obiettivo di rendere il Politeama sempre più il Teatro di tutti. Per ogni informazione è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net, le pagine social o telefonare al botteghino al botteghino (0961501818), aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.