Il comico duo social CasaAbis sbarca a Lamezia Terme

Una serata all’insegna del divertimento quella che si preannuncia per questa sera, 14 dicembre 2024, alle ore 21 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme con Stella e Gabriele Abis, il divertentissimo duo social noto ai più come CasaAbis, debuttano a teatro con uno spettacolo comico incentrato sulle dinamiche di coppia che li hanno resi famosi.

Uno spettacolo divertentissimo, realizzato da Vera Produzione con la regia di Paolo Ruffini, che vedrà l’affiatatissima coppia, vere e proprie star del mondo social, raccontarci i momenti significativi della propria convivenza e la ricerca di tutti i possibili trucchi per attingere ad una forma duratura di felicità… quella a due! Nessuno più di loro è in grado di ironizzare sulle dinamiche della vita di coppia, giocando sui tratti ironici che caratterizzano la convivenza quotidiana. Così, alla luce di questa popolarità, il duo definito da più parti “i nuovi Sandra e Raimondo” porta sui migliori palchi il loro primo spettacolo teatrale, nonostante una formazione da attori e una carriera da performer già alle spalle.

Nel loro spassosissimo spettacolo, tutto teso ad immaginare la ricerca quotidiana dell’amore, o meglio, di quel tipo di amore che non mette sempre d’accordo ma spinge ad essere sempre dalla stessa parte, i Casa Abis si interrogano su cosa significhi essere una coppia, ponendosi domande esistenziali del tipo: Come passiamo il tempo insieme? Come lo passavano Penelope e Ulisse? Di cosa parlavano che ancora oggi è argomento di conflitto in una coppia? A divertire è soprattutto il viaggio, un po’ film e un po’ prontuario sulla vita coniugale, che Stella e Gabriele intraprendono alla ricerca dell’amore attraverso una spiritosa dissezione della quotidianità di coppia.

Lo spettacolo è inserito nella rassegna teatrale “Vacantiandu 2024” diretta da Nico Morelli ed Ettore Palmieri. Il progetto “Vacantiandu 2024” è finanziato nell’ambito degli Eventi di promozione culturale 2024 Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 della Regione Calabria.