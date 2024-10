AMA Calabria, a Lamezia Terme le “Romantic Songs” del duo spagnolo Joaquin Palomares e Carlos Albeniz

Due strumenti che si completano a vicenda e due artisti che hanno una profonda intesa musicale. Il Duo Joaquin Palomares, al violino, e Carlos Apellaniz, al pianoforte, si esibirà domenica 6 ottobre, alle ore 18, nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, in un concerto dedicato alle melodie romantiche. L’evento è stato organizzato dall’associazione AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice.

«Questo degli spagnoli Palomares e Apellaniz – ha dichiarato il direttore artistico – è un binomio che non mancherà di suscitare la curiosità degli amanti della musica classica. I due musicisti appartengono di diritto al novero degli artisti che hanno riscosso consensi in tutto il mondo, grazie alle numerose esibizioni nei teatri più importanti del nostro pianeta. Per la prima volta si esibiranno in Calabria e non mancheranno di mostrare le loro indiscusse doti artistiche».

Il Duo Joaquin Palomares e Carlos Apellaniz, nel loro concerto “Romantic Songs” metterà in mostra una grande affinità musicale e stupiranno per la loro duttilità nel conferire alle loro esecuzioni un equilibrio perfetto. Le loro performance sono sempre caratterizzate da un vicendevole rispetto dei ruoli; una simbiosi che è frutto di un rapporto professionale consolidato. Il continuo dialogo tra i due musicisti e i loro strumenti metterà in evidenza le non comuni doti tecniche e il feeling esistente tra loro.

Le appassionate melodie, che proporranno nel concerto di Lamezia Terme, appartengono ad uno scrigno ricco di tesori musicali. Palomares e Apellaniz eseguiranno musiche composte da autori che fanno parte del vissuto comune; scelte musicali di rara bellezza che susciteranno profonde emozioni.

Fritz Kreisler, Antonín Leopold Dvořák, Christoph Willibald Gluck, Jules Massenet, Edward Elgar, Isaac Albeniz, Petr Ilic Cajkovskij, Felix Mendelssohn Bartholdy sono alcuni dei compositori che accompagneranno il pubblico in un viaggio appassionato, in cui le melodie romantiche esalteranno le emozioni più profonde.

Sarà possibile assistere al concerto del Duo Joaquin Palomares e Carlos Apellaniz con l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

“Romantic Songs”

Fritz Kreisler

Liebeslied

Antonín Leopold Dvořák & Fritz Kreisler

Danza slava op. 46 n. 2

Christoph Willibald Gluck & Fritz Kreisler

Melodia da Orfeo ed Euridice

Fritz Kreisler

Schön Rosmarin

Capriccio viennese op. 2

Jules Massenet

Meditation dal Tháis

Edward Elgar

Salud d´amour Op. 12

Isaac Albeniz & Fritz Kreisler

Tango op 165 nº 2

Petr Ilic Cajkovskij

Melodie op. 42 n. 3

Fritz Kreisler

Sincopation

Felix Mendelssohn Bartholdy

On Wings of song

Stephen Collins Foster

Old Folks at home

Joseph Yulyevich Achron

Hebrew melody op. 33

Fritz Kreisler

Farewell to cucullain

Antonín Leopold Dvořák & Fritz Kreisler

Fantasia slava in Si minore

Manuel María Ponce

Estrellita

Fryderyk Chopin & Nathan Mironovič Milstein

Notturno in Do diesis minore (op. posth)

Fritz Kreisler

Liebesfreud