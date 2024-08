Il 22 agosto a Soveria Mannelli in scena “Bella Ciao – Genesi di un mito” di Dario De Luca

– Torna “CalabriaTeatro”, la kermesse culturale di altissimo rilievo diretta da Diego Ruiz e Nicola Morelli. Due gli appuntamenti previsti, con ingresso gratuito, giovedì 22 agosto 2024 a Soveria Mannelli, con il nuovo spettacolo “Bella Ciao – Genesi di un mito”, scritto, diretto e interpretato da Dario De Luca. Si tratta di un seminario-spettacolo militante e appassionato che, alternando presente e passato con immagini d’archivio e l’accompagnamento della musica, indagherà anche l’aspetto musicale del brano, In particolare, alle ore 18 in piazza Colonnello Bonini a Soveria Mannelli si terrà l’incontro-conferenza con l’attore e alle ore 21 lo spettacolo, sempre in piazza Bonini. Lo spettacolo, prodotto dall’Associazione culturale “Scena verticale”, proverà a ricostruire le origini dell’omonimo canto, indagando anche l’aspetto musicale del brano. Un’appassionante rivisitazione del mito, che proverà a dirimere le nebbie che avvolgono le origini di questo canto, raccontandone la circolazione avvenuta nei modi più diversi e fantasiosi e chiudendo con una tesi affascinante sul perché il canto popolare sia così amato da chiunque invochi coralmente la Libertà.

Lo spettacolo, che è stato presentato nel mese di aprile a Palazzo Madama presso il Senato della Repubblica, è stato realizzato con il sostegno della compagnia teatrale lametina “I Vacantusi”, ed è inserito nel progetto “CalabriaTeatro” seconda edizione, progetto finanziato con risorse Psc Piano per lo sviluppo e la coesione 06.02.02 (Distribuzione Teatrale) della Regione Calabria.