Calabria Teatro, in scena a Lamezia Terme “Night and Gay”

Si chiama “Night and Gay” ed è lo spettacolo scritto da Alessandro Skanderberg che andrà in scena sabato 28 settembre, al Teatro Grandinetti, nell’ambito della riuscita kermesse culturale “Calabria Teatro”, diretta da Diego Ruiz e Nicola Morelli. Come consuetudine, due saranno gli appuntamenti: il primo alle 18 con l’incontro-spettacolo con l’attore e poi alle ore 21 lo spettacolo vero e proprio, che vedrà sul palco gli attori Paolo Mauro e Alessandro Skanderberg, con la regia di Lindo Nudo. Scenografia Angelo Gallo (Teatro della Libellula), costumi Rita Zangari, direzione tecnica Jacopo Andrea Caruso, Tecnico di palcoscenico Raffaele Iantorno, aiuto regia Sofia Sangiovanni, assistente di palcoscenico Yonereidy Bejerano Jane, con la partecipazione speciale “in voce” di Marco Tiesi.

“Night and Gay” è una commedia romantica a due voci basata sul tema dell’omosessualità il cui titolo riprende la famosa canzone “Night and Day” (resa celebre da Frank Sinatra), brano scritto da Cole Porter nel 1932 per il musical “Gay Divorce”. L’ambiguità del titolo fa da eco all’ambiguità del gioco teatrale della finzione e della realtà che all’interno della commedia emerge spesso contornando le situazioni che si intrecciano vorticosamente nelle varie scene.

Una commedia non tanto per parlare della battaglia civile delle comunità LGBT, quanto dell’amore e della difficoltà nel riconoscerlo all’interno di una società che, ancora oggi, non riesce a educare all’amore senza riserve. La commedia è definita “Arcobaleno”, quasi a voler identificare, come se ce ne fosse bisogno, un genere, uno stile drammaturgico capace di raccontare, in maniera ironica, l’amore tra due persone dello stesso sesso e, contemporaneamente, i meccanismi di accettazione del contesto sociale e della famiglia.

Lo spettacolo è stato realizzato con il sostegno della compagnia teatrale lametina “I Vacantusi”, ed è inserito nel progetto “CalabriaTeatro” seconda edizione, progetto finanziato con risorse Psc Piano per lo sviluppo e la coesione 06.02.02 (Distribuzione Teatrale) della Regione Calabria.