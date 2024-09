Catanzaro: Fiorita nomina Gianvito Casadonte coordinatore della Rete Artistica Teatrale dei cinque capoluoghi di provincia

La nuova rete “Calabria Creazione Contemporanea”, che vede uniti i cinque capoluoghi di provincia calabresi con la finalità di sviluppare visioni e politiche condivise in campo teatrale, inizia a muovere i primi passi operativi con l’indicazione del coordinatore da parte del Comune di Catanzaro in qualità di capofila per il primo triennio, in quanto amministrazione che ha ideato la rete.

Il sindaco Nicola Fiorita, nella giornata di sabato scorso, ha nominato Gianvito Casadonte componente in rappresentanza dell’ente all’interno del comitato artistico in ragione delle elevate competenze maturate nel settore dello spettacolo. Lo stesso è stato anche indicato quale coordinatore della rete – costituita a seguito della firma del protocollo d’intesa tra i sindaci di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia – con compiti di rappresentanza e responsabilità organizzativa. Attraverso questo accordo, le Amministrazioni partner hanno assunto l’impegno di condividere modalità di programmazione artistica, con la finalità di favorire il dialogo comune con la Regione Calabria e il Governo nazionale, migliorare l’offerta destinata al pubblico e rendere più sostenibile la gestione delle strutture teatrali e degli spazi artistici. Tra i punti messi al centro del percorso sinergico anche quello di costruire una proposta multidisciplinare contemporanea, in linea con il panorama artistico nazionale e internazionale, e contribuire al ricambio generazionale, intercettando nuove fette di spettatori tra le giovani generazioni.