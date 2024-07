A Corigliano-Rossano arrivano gli Eiffel 65 e Lil Jolie

Alzi la mano chi ha cantato almeno una volta, forse anche tentando di toglierselo dalla mente, il ritornello I’m blue Da ba dee da ba di | Da ba dee da ba di | Da ba dee da ba di | Da ba dee da ba di | Da ba dee da ba di | Da ba dee da ba di | Da ba dee da ba di. – Scommettiamo che saranno tantissime, almeno quante sono quelle che solitamente si levano al cielo dall’Atena Gioc’onda al suono delle sirene che annunciano la tempesta (da affrontare, però, con il sorriso).

EVENTO UNICO TARGATO RADIO KISS

Insieme a Radio Kiss Kiss sulla nave di Ulisse domenica 4 agosto saliranno gli EIFFEL 65 autori di Blue (Da Ba Dee) che a distanza di vent’anni dalla sua pubblicazione resta una delle hit dance più famose in tutto il mondo, da Parigi al Giappone, dal Canada a Dubai fino al Sudafrica. È l’unica canzone italiana, oltre a Senza una donna (Without a Woman) di Zucchero, ad aver raggiunto, dal 1965 a oggi, la vetta della prestigiosa classifica Eurochart Hot 100 Singles.

Insieme agli Eiffel 65 ci sarà anche Lil Jolie, nome d’arte e tributo all’attrice Angelina Jolie, di Angela Ciancio, classe 2000, nata in provincia di Caserta, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

ASPETTANDO FERRAGOSTO, CONTINUA LA LUNGA ESTATE DELL’ACQUAPARK DEI RECORD

Dopo aver riservato ieri (domenica 28) un’accoglienza straordinaria a Maninni, il giovane cantautore, autore di Spettacolare, tra i brani più apprezzati dell’ultimo Festival di Sanremo 2024, il popolo di Odissea 2000 si prepara ad applaudire e a mettersi in posa per una foto, per nuovi ospiti. Le sorprese all’Acquapark dei record continuano fino al 9 settembre tra divertimento, adrenalina, scivoli mozzafiato, esperienze e relax.