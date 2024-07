A Soverato torna l’Open Jazz de ‘La Pecora Nera’: tutti gli appuntamenti

Anche quest’anno il cartellone Jazz organizzato dal locale La Pecora Nera di Soverato è stato presentato al pubblico calabrese, si vede che a qualcuno piace il jazz, un risveglio culturale musicale per la città di Soverato e la Calabria tutta. Ci stiamo riferendo alla rassegna musicale denominata Open Jazz a Soverato. Il Direttore Artistico della Rassegna M°Andrea Brissa ha rilasciato una sua dichiarazione: “… grande qualità del programma artistico, che ha potuto anche trovare un alleato perfetto nelle proposte culinarie del jazz locale La Pecora Nera di Soverato, gastronomia e buona musica vanno decisamente a braccetto e (come dimostrano le felici esperienze di locali jazz dislocati nelle varie città italiane. La rassegna Open Jazz ospiterà quattro appuntamenti dedicati al Jazz, al Blues e al Latin.

In cartellone venerdì 2 agosto il Pianista lametino Egidio Ventura Latin 4tet con Domenico Ammendola al clarinetto, Andrea Brissa al contrabbasso e Giovanni Caliò alla batteria, che omaggeranno il grande compositore brasiliano A.C.Jobim. Martedì 13 agosto grande appuntamento con il Blues , con la band cosentina, denominata Whitebread 69 4tet formata da Eugenio De Luca Voce e chitarra, Maurizio Baldino all’armonica, Corrado Mendicino Piano e Organo e Marco Sangermano alla batteria. Il martedì 20 agosto appuntamento con il pianista catanzarese Francesco Miniaci Jazz Trio , accompagnato da Andrea Brissa al contrabbasso e Maurizio Mirabelli alla batteria, il repertorio verterà su celebri colonne sonore di Morricone, Piccioni, Trovajoli, e altri rivisitate in chiave jazz. Chiuderà la rassegna il martedì 27 agosto con la presenza di una cantante calabrese Tiziana Bertuca Jazz 4tet , voce straordinaria, grande musicalità e capacità di interpretare i brani in modo personale e originale, usando tecniche come il vibrato, il glissando e il bending. La sua voce è capace di trasmettere sentimenti di gioia, tristezza, rabbia, dolore e speranza.

La cantante sarà accompagnata da Francesco Miniaci al Piano, Andrea Brissa al contrabbasso e Maurizio Mirabelli alla batteria. Gli appuntamenti programmati dal locale La Pecora Nera di Soverato sono ad ingresso gratuito , è gradita la prenotazione.