“Angelo”: l’EP di Anestesya pronto a Incantare i giovani e la Calabria

Il panorama musicale si prepara ad accogliere una nuova gemma sonora con l’uscita imminente di “ANGELO”, il nuovo EP dell’artista Anestesya, in programma per il 1 dicembre 2023.

“ANGELO” rappresenta un’immersione nella creatività senza confini di Anestesya, inoltre si propone di trasmettere empatia attraverso la musica, affrontando temi che colpiscono i giovani. Con un approccio sperimentale alla musica, l’artista promette di trasportare gli ascoltatori in un viaggio. L’ultima creazione di Anestesya, alias Matteo Lucà è un testamento della sua rinascita artistica e della sua capacità di tradurre emozioni in melodie coinvolgenti. Oltre all’aspetto musicale, “ANGELO” offre uno spettacolo visivo attraverso la copertina dell’album, un’opera d’arte pensata per amplificare l’immersione emotiva dell’ascoltatore. Il 1 dicembre 2023 con l’uscita di “ANGELO” si segna il primo grande progetto di Anestesya. Gli amanti della musica sono invitati a prepararsi per un’esperienza che promette di superare ogni aspettativa.