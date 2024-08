Anna Safroncik protagonista della XIV edizione del Festival Cinematografico “CineIncontriamoci” ad Acri

Il 25 agosto 2024, Piazza Sprovieri ad Acri (CS) ospiterà una serata straordinaria in cui il cinema si intreccia con l’impegno sociale. La XIV edizione del Festival Cinematografico “CineIncontriamoci”, diretta con passione dall’artista poliedrico Mattia Scaramuzzo, si preannuncia come un evento di grande impatto, destinato a lasciare un segno profondo nei cuori dei partecipanti. Il festival, gratuito e aperto a tutti, gode del patrocinio del Comune di Acri e del Consiglio Regionale della Calabria. Avrà come tema centrale la lotta contro la violenza sulle donne, evidenziando il profondo legame tra cultura e questioni sociali di grande rilevanza.

La serata vedrà la partecipazione della nota attrice Anna Safroncik, che riceverà un premio speciale per la sua carriera e il suo impegno nella lotta contro la violenza di genere. Conosciuta per la sua comunicazione autentica e coinvolgente, Safroncik è diventata un simbolo di resistenza contro un fenomeno in preoccupante aumento.

Il festival, che avrà inizio alle 21:30 e sotto la conduzione del giornalista Piero Cirino, sarà un’occasione unica per immergersi in un mix di spettacolo, cultura e riflessione. La serata si aprirà con gli intermezzi musicali di Fabrizia Dragone, accompagnata al piano dal maestro Pino Baffi, in un omaggio a Mia Martini, la celebre artista calabrese, che ne celebrerà il coraggio e l’indimenticabile talento. Tra i momenti più attesi, il monologo dell’attore Andrea Arciglione, dell’Associazione teatrale TAMM, promette di coinvolgere e commuovere il pubblico con una performance inedita e sorprendente. L’artista emergente Maria Morgante di Polistena (RC) esporrà la sua mostra “Pagine scolpite”, una collezione di opere che trasforma libri in affascinanti sculture tridimensionali. Per l’occasione, Morgante realizzerà un’opera ispirata al tema del femminicidio, un potente messaggio visivo contro la violenza.

L’evento sarà ulteriormente arricchito dalla testimonianza della giornalista e esperta in criminologia Fabrizia Arcuri, autrice del libro “Sangue del mio Sangue” scritto con il criminologo Sergio Caruso. Arcuri porterà una riflessione approfondita e scientifica sul fenomeno delle stragi familiari, offrendo al pubblico una visione dettagliata della violenza domestica.

Il momento clou della kermesse sarà la consegna del prestigioso premio ad Anna Safroncik, che verrà introdotta da Emiliano Elvis Chillico. A suggellare questo riconoscimento sarà il maestro Domenico Tordo, che avrà l’onore di consegnare il premio all’attrice, celebrandone il talento e l’impegno artistico.

Il direttore artistico Mattia Scaramuzzo ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione di Anna Safroncik, definendola una figura di prestigio: “Sono entusiasta di accogliere Anna Safroncik ad Acri. La sua presenza incarna un perfetto equilibrio tra semplicità e impatto, rispecchiando in pieno il tema di questa edizione”. Scaramuzzo ha altresì sottolineato l’importanza cruciale di sostenere i festival indipendenti, che spesso sono realizzati con risorse limitate: “Se è vero che grandi eventi possono contare su ingenti finanziamenti, è altrettanto vero che festival come il nostro rappresentano un valore inestimabile. È essenziale riconoscerne l’importanza e il contributo, specialmente nella valorizzazione di realtà e borghi della Calabria”.

Il suo auspicio è che CineIncontriamoci diventi un punto di riferimento per il cineturismo regionale, promuovendo la cultura e sensibilizzando su temi sociali di grande importanza.