Cinema e Cinema a Lamezia Terme: “Anatomia di una caduta” oggi sul grande schermo di Parco Barisco

L’arena di Parco Barisco sold out ha segnato la fortunata partenza di Lamezia Summertime 2024 e della ventesima edizione della rassegna di pellicole d’autore “Cinema e Cinema”.

Oggi, martedì 23 luglio alle 21, sul grande schermo lametino sotto le stelle sarà proiettato il film “Anatomia di una caduta”, diretto da Justine Triet (FRA 2023, 2h 30m).

Questo dramma francese pluripremiato ha vinto il 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨 𝐎𝐬𝐜𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟒 per la 𝑀𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑒𝑔𝑔𝑖𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒, si è aggiudicato 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒 come 𝑀𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑖𝑒𝑟𝑜, la 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐚 𝐝’𝐨𝐫𝐨 𝐚 𝐂𝐚𝐧𝐧𝐞𝐬 nel 2023, e numerosi altri riconoscimenti e candidature. La trama esplora le complessità delle relazioni familiari attraverso la storia di Sandra Voyter, una scrittrice tedesca accusata dell’omicidio del marito Samuel Maleski. La loro relazione, già segnata dalla cecità del figlio Daniel, causata da un incidente, viene esaminata minuziosamente durante il processo, rivelando profonde tensioni coniugali.

La regista Justine Triet non solo porta in scena una storia di investigazione, ma esplora approfonditamente le dinamiche di percezione e realtà all’interno di un matrimonio. La performance di Sandra Hüller è magistrale nel suo ruolo.

Per godere al meglio la visione, per la prima volta quest’anno viene allestita un’area food a partire dalle ore 20, con le birre di 𝐿𝑎𝑚𝑒𝑡𝑢𝑠 𝐵𝑒𝑒𝑟 𝐶𝑜. e 𝑂𝐵𝐿 – 𝑂𝑝𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐵𝑟𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜 𝐿𝑎𝑚𝑒𝑡𝑖𝑛𝑜, e le prelibatezze culinarie di 𝐺𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 – 𝐴𝑧𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑖 𝐺𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑡𝑡𝑖 𝐺𝑖𝑎𝑐𝑜𝑚𝑜.

Il 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝐿𝐴𝑀𝐸𝑍𝐼𝐴 𝑆𝑈𝑀𝑀𝐸𝑅𝑇𝐼𝑀𝐸 è 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙’𝐴𝑣𝑣𝑖𝑠𝑜 “𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 2024” 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑃𝐴𝐶 2014/ 2020- 𝐴𝑧. 6.8.3.

Per info e biglietti: http://www.lameziasummertime.it/it/event/anatomia-di-una-caduta/

Costi: biglietto Intero singolo spettacolo €5; biglietto Ridotto singolo spettacolo (under 25/over 65) €4; abbonamento a tutte le proiezioni €30.