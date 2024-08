Lamezia Summertime, al parco fluviale Barisco la proiezione del film “La sala professori”

Domani martedì 6 agosto alle 21 l’arena del parco fluviale Barisco assumerà le forme e le dinamiche di una scuola media tedesca in occasione della proiezione di “La sala professori”.

Il film drammatico, diretto da Ilker Çatak, esplora i conflitti personali e professionali all’interno di un istituto in cui Carla Nowak, giovane insegnante di matematica e educazione fisica, è entrata da poco a far parte del corpo docente. Carla, al suo primo lavoro, indaga su una serie di furti a scuola, cercando di scagionare un alunno turco accusato ingiustamente. Con una videocamera e un portafogli come esca, scopre che la colpevole è Friederike Kuhn, segretaria e madre di un suo alunno: questo metterà in crisi la giovane insegnante e innescherà una serie di conseguenze negative che le si ritorceranno contro.

Con Leonie Benesch e Michael Klammer, la pellicola fa luce e apre la riflessione sulle condizioni del sistema educativo contemporaneo.

Il film, candidato ai 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢 𝐎𝐬𝐜𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟒 come 𝑀𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒, è stato osannato dalla critica, con un voto medio di circa 8,2 su 10 su Rotten Tomatoes.

La rassegna “Cinema e Cinema” è inserita nel p𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝐿𝐴𝑀𝐸𝑍𝐼𝐴 𝑆𝑈𝑀𝑀𝐸𝑅𝑇𝐼𝑀𝐸 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙’𝐴𝑣𝑣𝑖𝑠𝑜 “𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 2024” 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑃𝐴𝐶 2014/ 2020- 𝐴𝑧. 6.8.3.

Per maggiori informazioni e biglietti: https://bit.ly/4dnvJ7k