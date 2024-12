Cosenza Calcio, lascia il direttore generale Giuseppe Ursino: “Le condizioni di salute non mi consentono di proseguire”

“Sono stati mesi molto intensi, ho conosciuto persone eccezionali e ho vissuto dall’interno l’ambiente passionale che mi aspettavo. Ma e’ venuto il momento di andare via”: cosi’ il Direttore Generale Giuseppe Ursino, in una nota pubblicata sul sito della societa’, annuncia il suo disimpegno dal Cosenza.

“Le mie condizioni di salute – dice – non mi consentono di seguire da vicino con costanza le vicende della squadra. Lascio a malincuore ringraziando il Presidente Eugenio Guarascio e la Societa’ per la fiducia e la bella occasione che mi hanno offerto. Auguro buon lavoro a Gennaro Delvecchio con il quale ho condiviso questi mesi, convinto che raggiungera’ grandi obiettivi. Stimo molto il tecnico Alvini e alla squadra faccio i complimenti per la grande serieta’ e per l’impegno che mette in campo ogni giorno. Saro’ al vostro fianco sempre e chiedo a tutti di stare vicino ai Lupi, se lo meritano!”.

La Societa’ Cosenza Calcio, – si legge – esprime rammarico per la scelta obbligata del Direttore Generale, lo ringrazia per aver sposato la causa rossoblu’ e gli rivolge un affettuoso in bocca al lupo!”. Nel giorno di Santo Stefano la societa’ silana scendera’ in campo in casa nel campionato di serie B contro i “cugini” calabresi del Catanzaro.