La ASD Città di Siderno vince di misura in casa con la Gallinese

Primo appuntamento in casa per questo campionato ed è confortante la numerosa presenza al campo di tantissima gente. Complice anche i numerosi genitori che hanno accompagnato i campioncini delle scuole calcio dell Union Siderno 2015 e della Juventina Siderno. Società che ringraziamo per il loro costante contributo.

Vince la squadra la squadra biancazzurra al termine dei novanta minuti contro una Gallinese ben messa in campo dal Mister Giovanni Petilli.

Padroni di casa che partono a sfavore di vento e qualche difficoltà a ripartire grazie alla costante pressione della Gallinese. Ma alla prima ripartenza Carabetta si invola dopo aver recuperato palla creando un tre contro due, dopo un batti e ribatti in aria il più lesto era Ilyas Osman che al ventiquattresimo minuto portava in vantaggio il Città di Siderno.

Partita caratterizzata da numerosi contrasti a centrocampo con continui capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra.

Ma al minuto 35, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, una palla respinta dalla difesa Gallinese veniva raccolta dal Bomber Marco Panaja che lasciava partire un missile terra aria che si insaccava nel sette.

Il primo tempo si chiudeva con il doppio vantaggio. Ma dopo pochi minuti della ripresa la Gallinese ha iniziato un forcing che portava al 2:1 sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Gallinese che comunque nel finale di gara si riversa nella metà campo del Città di Siderno per cercare il pareggio rischiando per ben due volte il gol del 3:1.

Finisce tra abbracci e applausi una bella giornata di sport a Siderno.