La Asd Città di Siderno inizia con un pari a Bova il suo cammino in Prima Categoria

Inizia con un pareggio a reti inviolate la stagione dei ragazzi che hanno lottato nonostante le assenze e qualche acciacco.

Se si considera come era partita la stagione e tenendo conto delle tante assenze possiamo ritenerci soddisfatti del risultato. Soprattutto alla luce dei risultati che arrivano dagli altri campi e che annunciano un campionato lungo e ricco di insidie per tutti.

Di fronte ad una buona Bovese i ragazzi hanno tenuto bene il campo e nel secondo tempo, in superiorità numerica, la squadra poteva sfruttare meglio alcune situazioni in area Bovese per acciuffare l’intera posta in palio.

Ci piace sottolineare altri due esordi assoluti tra i nostri ragazzini terribili: Gabriele Bruzzese da titolare e Alfredo Gullaci, quest’ultimo uno dei migliori in campo, subentrato nella ripresa.

A dimostrazione del fatto che il giovanissimo patrimonio calcistico Sidernese può e deve essere messo nelle condizioni di contribuire alla costante crescita del nostro calcio

Domenica prossima vi aspettiamo al Raciti di Siderno dove affronteremo la Gallinese.

#AsdCittáDiSiderno ⚪️🔵