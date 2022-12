Brescia-Reggina, la probabile formazione amaranto: incognita Gagliolo, pronto Cionek

di Paolo Ficara – Scontro direttissimo. La Reggina, seconda a quota 26 punti, per il 15° turno della Serie B va in casa del Brescia, terzo a pari merito col Genoa a quota 23. Il grande ex è l’allenatore Pippo Inzaghi: con lui in panchina, le rondinelle hanno perso per l’ultima volta al “Rigamonti” esattamente un anno fa.

Qualche acciacco tra gli amaranto, che partiranno alla volta della Lombardia con un volo charter. Alla vigilia ha parlato mister Inzaghi, in conferenza, annunciando che Joel Obi è ancora indisponibile. In attesa della lista dei convocati, emergono problemi per Riccardo Gagliolo e Gabriele Gori: difficile che facciano parte della formazione titolare.

In difesa è dunque pronto Thiago Cionek a riprendersi quella maglia da titolare che gli manca da Reggina-Perugia. Praticamente nessuna novità circa le scelte nel settore nevralgico, dove al massimo verranno nuovamente invertite le mezzali Giovanni Fabbian e Hernani.

Fari puntati dunque sull’attacco, anche in virtù del fatto che solo Hernani e Luigi Canotto sono andati a segno nelle ultime tre uscite. L’altro ex del match, Rigoberto Rivas, è pronto a riprendersi la maglia da titolare a scapito di Emanuele Cicerelli. Occhio a Federico Santander, al quale dovrebbe essere concesso un consistente spezzone di gara. Inzaghi sa di essere atteso da tre partite in otto giorni, e con Gori in non perfette condizioni ha bisogno del paraguagio. Questa la probabile formazione amaranto per Brescia-Reggina, fischio d’inizio domenica alle ore 15:00:

4-3-3: Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Cionek, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas.