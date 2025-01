Viabilità, sopralluogo del presidente L’Andolina e del consigliere Mangiardi lungo le strade provinciali che conducono a Dinami

«A distanza di un anno dalla data dell’apposito provvedimento amministrativo provinciale, attraverso il quale sono state assegnate le risorse per la SP 10 “Dinami-Mileto” e per la Sp 79 “C.da Fornelli – C.da Capitano” che collega anche la località Umbro, il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina, è venuto ad effettuare un sopralluogo con il consigliere Carmine Mangiardi. A nome di tutta l’amministrazione comunale ringrazio pertanto il presidente, con l’auspicio, però, di un intervento sull’arteria provinciale che collega Dinami con Mileto prima della festa della “Madonna della Catena”, che si terrà domenica 13 luglio. Per tali festeggiamenti tanti fedeli giungono a piedi in pellegrinaggio, in particolare da Paravati dove vi è il santuario voluto da Mamma Natuzza, nonché dalla cattedrale di Mileto, sede vescovile». Queste le dichiarazioni a caldo del sindaco di Dinami, Nino Di Bella, che assieme al vice sindaco, Antonino Greco, all’assessore, Sebastiano Gargano, e ai consiglieri Giovanni Grupico, Antonio Campagna e Giovanni Urzia ha ricevuto, stamattina, in Comune il presidente L’Andolina e il consigliere provinciale Mangiardi.

Il sindaco Di Bella, nella chiosa finale del suo intervento, ha voluto inoltre ringraziare «per la vicinanza avuta il vescovo di Mileto, monsignor Attilio Nostro, nonché il parroco di Dinami, don Rocco Suppa, quello di Monsoreto e Melicuccà, don Angiolino Solano e il brigadiere Domenico Ciurleo della caserma dei carabinieri di Dinami», quest’ultimi tre presenti in Comune all’incontro con il presidente L’Andolina.

Ecco il quadro degli interventi realizzati dalla precedente amministrazione o in programma lungo le arterie provinciali che conducono a Dinami: