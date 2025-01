Antonino Carlo Fazio, Presidente “Associazione Cosimo Giuseppe Fazio”, in merito alla Festa Regionale della Polizia Locale svoltasi questa mattina a Vibo Valentia

Le parole di Antonino Carlo Fazio, Presidente “Associazione Cosimo Giuseppe Fazio”: “È mio dovere ringraziare sentitamente il Comandante della Polizia Locale di Vibo Valentia, il Colonnello Michele Bruzzese, per aver invitato la famiglia Fazio a partecipare alla Festa Regionale della Polizia Locale che, quest’anno, si è svolta proprio nella città da lui comandata.”

Prosegue Fazio: “Un evento ben organizzato, elegante e gradevole, che, alla presenza di illustri autorità, tra cui la Sottosegretaria al Ministero degli Interni On. Wanda Ferro, ha permesso di fare il punto sulla situazione attuale e sulle speranze future del glorioso corpo della Polizia Locale. Emozionate il momento in cui sono state ricordate le vittime cadute nell’adempimento del dovere, segno tangibile del grande garbo istituzionale avuto dal Comandante Bruzzese, che ha omaggiato i familiari dei caduti.”

Ancora Fazio: “Tra questi, è stata ricordata anche la figura di mio padre, già Comandante della Polizia Locale di Reggio Calabria, un momento per me e la mia famiglia molto emozionante e dall’altissimo significato, perché è attraverso la memoria storica e il ricordo di chi ha sacrificato tutto, anche la vita, per ottemperare al meglio ai doveri che questa divisa impone, che si rende omaggio a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale di tutt’Italia, che giornalmente sono impegnate al rispetto della legge e al contrasto delle organizzazioni criminali.”

Conclude così il Presidente: “Mi preme elogiare l’assoluto valore del Comandante Michele Bruzzese, il suo encomiabile senso del dovere e attaccamento alle Istituzioni, giustificata non solo dalla sua altissima qualità in ambito prettamente operativo, ma si sostanzia anche in eventi come quello di oggi, tenendo viva la memoria dei caduti che hanno indossato la sua stessa divisa e che rappresentano l’esempio principe di tutti gli operatori di polizia, un gesto che può apparire dovuto ma che dimostra quel garbo istituzionale che dovrebbe albergare in tutti i cuori di chi indossa una divisa. Oggi, come ogni giorno, il mio più sincero auguro di buon lavoro a tutti gli appartenenti della Polizia Locale d’Italia!

Viva San Sebastiano!

Viva la Polizia Locale!

Viva l’Italia!”