Vibo, 300mila euro per le attività sociali dell’associazione “La Goccia”

“Quello che stiamo vivendo oggi è un momento che mi riempie d’orgoglio. Dopo gli ultimi due anni in cui ho rivolto i miei sforzi e il mio lavoro in parlamento per ottenere fondi per tutti i Comuni della provincia destinati alle opere pubbliche, quest’anno mi sono concentrato su quelle realtà che operano nel sociale ed aiutano chi più ha bisogno. Ed è per questo che oggi sono davvero felice di annunciare un finanziamento da 300mila euro nel triennio 2025/2027 per l’associazione La Goccia”.

Il deputato Giuseppe Mangialavori ha annunciato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa nella sede del sodalizio di località Cancello Rosso, un finanziamento col quale verranno sostenute tutte le meritorie attività dell’associazione presieduta da Michele Napolitano.

“Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare le molteplici iniziative che, nel corso di un decennio, il presidente ed i tanti volontari portano avanti per aiutare chi più ha bisogno, le fasce cosiddette deboli della nostra società. Ed ho sentito il dovere morale di fornire un mio piccolo, ma ritengo importante, contributo per la crescita di questa associazione. All’interno della legge di bilancio 2025 sono riuscito quindi ad inserire un emendamento che sono certo rappresenterà una bella boccata d’ossigeno per La Goccia e per tutte quelle persone che, con il loro lavoro e l’amore verso il prossimo, danno tanto al nostro territorio”.

Grande apprezzamento e sentiti ringraziamenti sono stati espressi dal presidente Napolitano e da tutti i soci nei confronti dell’on. Mangialavori, il quale “ha dimostrato con i fatti l’attaccamento al territorio ed a coloro che contribuiscono a renderlo migliore”.

All’incontro con la stampa hanno preso parte anche l’assessore regionale Rosario Varì, il consigliere regionale Michele Comito ed il già sindaco Maria Limardo, per manifestare con la loro presenza vicinanza ad una splendida realtà associativa che da sempre si contraddistingue per l’opera meritoria in favore dei più fragili.