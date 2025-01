Donna morta in casa nel Vibonese: sul posto i Ris

Indagini in corso a Rombiolo, nel Vibonese, per far luce sul decesso di una donna di 60 anni, Rosetta Mazzeo, ex dipendente comunale, che ha oggi perso la vita. La donna si trovava da sola in casa, nella frazione di Orsigliadi, ed e’ stata trovata priva di vita in una pozza di sangue e con profonde ferite alla testa. Da una prima ipotesi, pare che la donna sia scivolata dalle scale, ma i carabinieri per fugare ogni dubbio sulla morte hanno allertato i colleghi del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) che si sono portati a Rombiolo per i rilievi e le indagini. Sul posto anche il medico legale inviato dalla procura di Vibo Valentia. (AGI)