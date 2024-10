Lunedì al via il servizio di refezione scolastica. L’assessore Continanza: “Conclusi tutti gli adempimenti in capo all’amministrazione. Il Comune resta a disposizione delle famiglie per ogni necessità”

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia informa che è pronto a partire il servizio di refezione nelle scuole dell’infanzia e primaria (in quest’ultimo caso, ove previsto). La ditta aggiudicataria è la Scamar srl di Lamezia Terme, che anche lo scorso anno si è occupata del servizio. Terminato l’iter, integrata la documentazione richiesta dall’Azienda sanitaria provinciale, quest’anno il via è previsto per lunedì 7 ottobre.

“Con l’avvio della mensa scolastica – dichiara l’assessore alla Pubblica istruzione, Vania Continanza – possiamo dire di avere concluso tutti gli adempimenti in capo all’amministrazione per il corretto avvio dell’anno scolastico, dato che anche la consegna dei libri di testo è quasi conclusa. E malgrado i tempi molto ristretti dalla data del nostro insediamento all’apertura delle scuole, ci possiamo ritenere soddisfatti. Certo, non sono mancati intoppi, ma credo che le famiglie abbiano apprezzato la volontà e la determinazione dell’amministrazione nell’affrontare le problematiche che si sono via via presentate. Basti ricordare che, per la sola consegna dei libri nelle scuole, abbiamo dovuto fare quattro gare, tutte andate deserte, prima di trovare un operatore disponibile”.

Per quanto concerne la mensa, le modalità di adesione sono le medesime dell’anno scorso. Tutto il servizio di pagamento, il menu ed ogni altra informazione utile vengono gestiti direttamente dall’app Donacod. Per ogni altra esigenza, chiarimento o supporto sono sempre a disposizione gli uffici del settore Pubblica istruzione siti al terzo piano, ala nuova del municipio.