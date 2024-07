Intesa tra Confcommercio e Questura di Vibo Valentia per la sicurezza e la legalità nel settore dell’intrattenimento

Lunedì 1 luglio presso la Questura di Vibo Valentia si è tenuto un incontro tra una delegazione di Confcommercio Vibo Valentia e i vertici delle Questura vibonese. L’evento ha rappresentato un momento cruciale per il rafforzamento delle misure a favore del circuito legale del divertimento e dell’intrattenimento pubblico.

La delegazione di Confcommercio, guidata dal presidente Salvatore Nusdeo, ha visto la partecipazione di Mario Bartucca, presidente di Federpreziosi, Alessandro Aversano, presidente Fipe, Andrea Alessandria, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, e Rosalinda Romano, delegata alla Sicurezza e Legalità. Per la Questura presenti all’incontro, il Questore Rodolfo Ruperti, insieme al Vice Questore Vicario, Fabio Catalano, al Funzionario Digos, Antonio Pullano, alla Dirigente della Polizia Amministrativa e Sociale, Erica La Vecchia e al Capo di Gabinetto Antonio Lanciano.

Accolte con grande interesse – si legge in un comunicato stampa dell’associazione – le proposte di sinergia e collaborazione avanzate da Confcommercio, proposte che rispondono alla necessità di un confronto mirato a garantire la legalità e la sicurezza nelle attività di intrattenimento pubblico. È stata richiamata l’attenzione sul regime giuridico che disciplina queste attività, la cui osservanza è fondamentale per assicurare un quadro di regole certe a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

Il Presidente Nusdeo ha sottolineato l’importanza di un approccio sistemico e condiviso tra Confcommercio e le forze dell’ordine per contrastare ogni forma di organizzazione illegale di spettacoli e intrattenimento pubblico. L’abusivismo nel settore, ha evidenziato la dirigente La Vecchia, rappresenta una minaccia non solo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, ma anche per la libertà di concorrenza sul mercato.

Il Questore Ruperti ha espresso la piena disponibilità della Questura a collaborare attivamente con Confcommercio e altre associazioni di categoria, sottolineando come questa sinergia sia essenziale per garantire un ambiente sicuro e regolamentato per tutte le attività di intrattenimento.

Salvatore Nusdeo, a nome della delegazione di Confcommercio, ha ribadito che la legalità è da sempre un pilastro dell’associazione, ringraziando le forze dell’ordine per la loro apertura e disponibilità a lavorare insieme per il bene della comunità ed a tutela delle imprese che operano all’interno dei parametri di legalità.

Questo incontro segna un passo importante verso una maggiore cooperazione tra le istituzioni e le associazioni di categoria, con l’obiettivo comune di promuovere la sicurezza e la legalità nel settore dell’intrattenimento a Vibo Valentia.