Chiusura notturna A2 nel fine settimana in provincia di Vibo Valentia

Per urgenti lavori della società Terna sull’elettrodotto a 66kV ”Battipaglia-Reggio Calabria” che si sviluppa su campate aree in alta tensione è necessario, per ragioni di sicurezza, interdire la circolazione stradale sull’autostrada A2 del Mediterraneo e sulla vicina linea ferroviaria in provincia di Vibo Valentia. Lo fa sapere Viabilità Italia spiegando che i lavori si svolgeranno nelle notti tra oggi e domani e tra domani e l’8 luglio.

Quanto alla circolazione stradale, dalle ore 22 di oggi e di domenica 7 luglio, saranno chiuse entrambe le carreggiate dell’Autostrada A2 tra gli svincoli di Pizzo Calabro (km 339,960) e di Sant’Onofrio (km 349,722) per il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre le ore 6 del giorno successivo. Sono stati individuati i seguenti percorsi alternativi, per autovetture e veicoli leggeri: in direzione di Salerno uscita A2 allo svincolo di S. Onofrio, Sp5 verso Maierato, Ss18 e rientro in A2 allo svincolo di Pizzo Calabro; in direzione Reggio Calabria: uscita A2 allo svincolo di Pizzo Calabro, Ss18, Sp5 verso Maierato e rientro in rientro in A2 allo svincolo di S. Onofrio.

Per i mezzi pesanti: in direzione di Salerno uscita A2 allo svincolo di S. Onofrio, Sp97 (ex Ss606), sino a Vibo Valentia, Ss18 e rientro in A2 allo svincolo di Pizzo Calabro; in direzione Reggio Calabria uscita A2 allo svincolo di Pizzo Calabro, Ss18 fino a VIBO Valentia, Sp97 (ex Ss606) fino a S.Onofrio e rientro in A2 allo svincolo di S. Onofrio.

Quanto alla circolazione ferroviaria nelle notti tra oggi e domani e tra domani e l’8 luglio, dalle ore 22 alle ore 6, la circolazione tra Francavilla e Pizzo è sospesa, su richiesta della prefettura, per lavori di manutenzione straordinaria da parte del fornitore di energia elettrica. I treni Ic 1589 Milano Centrale (6.55) – Reggio Calabria Centrale (1.05) di oggi e Icn 794 Reggio Calabria Centrale (21.43) – Torino Porta Nuova (14.40) di domani vengono instradati sul percorso alternativo via Mileto e non fermano a VIBO Marina, Tropea, Ricadi e Nicotera. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

I treni regionali subiscono limitazioni di percorso e sono attive corse con bus. È possibile, osserva Viabilità Italia, un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.