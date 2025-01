Pentedattilo cardioprotetta: l’1 febbraio l’installazione di un Defibrillatore semiautomatico

La Nobile Accademia Internazionale Mauriziana – Delegazione di Reggio Calabria, con l’aiuto di Alleanza Assicurazioni S.p.A Agenzia Generale Reggio Calabria Nord, la Società Spi.S.Al . Srl e la Blu Corporation, hanno raggiunto il secondo traguardo del “Progetto Pentidattilo Cardioprotetta” con l’installazione di un Defibrillatore semiautomatico esterno nel Borgo di Pentidattilo, che avverrà il 01 Febbraio 2025 alle ore 10.00 nella Piazza della Candelora. In questi mesi la Nobile Accademia, unitamente alle parrocchie di Annà e Pentidattilo con il parroco don Domenico Foti, dopo la prima fase, ovvero la divulgazione e la certificazione di operatori BLSD, avvenuta grazie al personale dell’A.S.P. N.5 di Reggio Calabria, si sono attivati per una raccolta di fondi, volta all’acquisto di un defibrillatore semiautomatico .

Essere cardioprotetti significa infatti avere una squadra di emergenza formata e un DAE presente da poter utilizzare in caso di necessità. Pentidattilo Cardioprotetta diventa perciò sul territorio un importante punto di riferimento per le famiglie e gli abitanti oltre che per i turisti che affollano il borgo in tutti i mesi dell’anno.

La Comunità si occuperà, tramite la Blu Corporation, di registrare il DAE nell’apposita anagrafe del 118, in maniera da facilitarne l’individuazione.

Tutto questo nasce con il fine di accrescere nei giovani e negli adulti residenti la propria cultura di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare.

Riteniamo che in caso di emergenza ogni cittadino con un’adeguata formazione di rianimazione cardiopolmonare debba prestare soccorso utilizzando questi tipi di apparecchiature. Sono molte le persone che perdono la vita a causa di un arresto cardiaco improvviso. Fondamentale pertanto non solo la presenza, nelle vicinanze, di un defibrillatore semiautomatico, ma anche di persone qualificate per farlo funzionare.

Fare del bene ai bisognosi e ai sofferenti fa bene al cuore, soprattutto se lo si fa con umanità.