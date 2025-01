Fratelli d’Italia: al via i Congressi comunali della Federazione Provinciale di Reggio Calabria

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria nei giorni scorsi ha deliberato all’unanimità l’avvio ufficiale dei Congressi comunali, un appuntamento che rappresenta un passaggio cruciale per il rafforzamento del radicamento territoriale del Partito e per il consolidamento della propria comunità politica.

I Congressi comunali costituiscono un momento essenziale di confronto democratico, volto all’elezione dei dirigenti locali e al rafforzamento della presenza di Fratelli d’Italia nelle diverse realtà territoriali. Si tratta di un processo che valorizza la partecipazione attiva e promuove il dialogo costante con le comunità locali, con l’obiettivo di recepire le istanze provenienti dai vari territori.

Questa stagione congressuale offrirà inoltre l’opportunità di approfondire i temi centrali dell’impegno politico, condividere proposte e delineare strategie per affrontare con efficacia le sfide locali e nazionali, contribuendo alla crescita e al radicamento del Partito. Particolare attenzione sarà riservata ai giovani, ai quali verranno offerte occasioni concrete per avvicinarsi alla politica e alle Istituzioni, in un’ottica di formazione di una nuova classe dirigente capace di affrontare con competenza e visione le sfide del futuro.

I primi 11 Congressi comunali già convocati sono stati pubblicati, con valore di notifica per tutti i tesserati, sul sito ufficiale della Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria www.fdiprrc.it all’interno del quale è disponibile il Regolamento congressuale, la modulistica e le informazioni necessarie per la presentazione delle candidature. Il calendario congressuale sarà costantemente aggiornato con tutti i nuovi Congressi che saranno deliberati nei prossimi giorni dal Coordinamento provinciale.

I Congressi comunali saranno presieduti dai rappresentanti istituzionali, dal Presidente provincial e dai dirigenti delegati di Fratelli d’Italia, che con questa iniziativa intende rafforzare anche il proprio ruolo di riferimento per le comunità locali, promuovendo la partecipazione diretta di militanti e simpatizzanti, il confronto e il consolidamento del progetto politico per il territorio, in modo da rispondere con tempestività, concretezza e responsabilità alle esigenze dei cittadini e alle sfide del nostro tempo.