Caulonia, inaugurazione per l’intitolazione di via Bettino Craxi

«Sono qua per ringraziare il sindaco Francesco Cagliuso, la giunta municipale, il consiglio comunale e tutta la cittadinanza di Caulonia per avere compiuto un atto di giustizia e rendere onore ad un uomo che ha lavorato 40 anni per il suo Paese», è quanto ha affermato la senatrice Stefania Craxi nel corso della cerimonia di intitolazione al padre Bettino Craxi di una via di Caulonia. La senatrice è stata accolta dal sindaco Cagliuso, dalla presidente del consiglio comunale Agnese Panetta, dagli assessori e consiglieri comunali presso l’Auditorium di Caulonia Marina, “Casa della Pace Angelo Frammartino” dove si è ricordata la figura di Bettino Craxi, leader del Partito Socialista Italiano e presidente del Consiglio dei Ministri.

«Bettino Craxi è più che mai attuale. È un visionario dell’oggi, per questo abbiamo voluto rendere omaggio ad un leader che ha contribuito allo sviluppo e al progresso dell’Italia – ha dichiarato il sindaco Francesco Cagliuso – La via a lui intitolata è stata individuata proprio nei pressi dell’Istituto comprensivo “Falcone-Borsellino” per dare un forte senso identitario a quella Italia che si è distinta nella storia contemporanea e che merita una giusta riconsiderazione».

«A distanza di 25 anni dalla sua dipartita, infatti, Craxi rimane un punto di riferimento della politica italiana che le nuove generazioni sono chiamate a conoscere. Ringrazio la senatrice Stefania Craxi per la sua gradita presenza», ha concluso il sindaco Cagliuso.

«Craxi è ancora oggi una figura straordinaria e per questo si è deciso di intitolargli una via della nostra città e lo stiamo facendo coinvolgendo, anche grazie alla presidente Panetta, delegata all’istruzione, gli studenti dell’Istituto comprensivo di Caulonia», ha evidenziato l’assessore Antonella Ierace che ha coordinato il partecipato incontro che ha registrato la presenza di numerosi politici, quali il consigliere regionale Giacomo Crinò, e amministratori locali, in gran parte provenienti dal Psi, quali l’on. Saverio Zavettieri, e molti iscritti a quello che è stato il partito del garofano rosso.

Il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, on. Francesco Cannizzaro, ha dapprima rivolto un saluto affettuoso agli studenti presenti all’interno dell’Auditorium e, successivamente, ha ricordato la figura di Bettino Craxi: «Sono contento che la sua memoria sia al centro di iniziative importanti anche in Calabria, con una giusta attenzione ad un politico che ha reso un grande servizio all’Italia. Ringrazio Stefania Craxi per il ruolo strategico che oggi riveste nel governo nazionale».

Il consigliere regionale Salvatore Cirillo, nel corso del suo intervento, si è soffermato sulla volontà comune di intitolare una via a Craxi: «siamo davanti ad uno statista che ha sempre difeso l’autonomia dell’Italia, nazione che ha saputo rendere forte a livello internazionale».

La cerimonia si è conclusa con la senatrice Craxi e il sindaco Cagliuso che hanno svelato la targa con sopra il nome dell’ex premier Bettino Craxi tra gli applausi scroscianti dei numerosi presenti.