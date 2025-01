Domani a Cinquefrondi l’inaugurazione del nuovo Liceo Musicale e Coreutico “Rechichi” realizzato dalla Città Metropolitana

Si terrà domani martedì 21 gennaio alle ore 9.00 la cerimonia di inaugurazione del nuovo Liceo Musicale e Coreutico “Rechichi” di Cinquefrondi, realizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

All’evento prenderanno parte il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco delegato all’Edilizia scolastica, Carmelo Versace, il sindaco di Cinquefrondi e consigliere metropolitano delegato, Michele Conia, la dirigente scolastica Francesca Maria Morabito, amministratori locali e cittadini.

Per un investimento di 2,5 milioni di euro, l’opera portata a compimento grazie alla determinazione ed alla collaborazione fra l’amministrazione metropolitana del sindaco Falcomatà e quella comunale del primo cittadino Conia, rientra nel più ampio programma di ammodernamento e messa in sicurezza del complesso circuito dell’Edilizia scolastica del territorio e si basa su principi di ottimizzazione dell’utilizzazione degli spazi per consentirne una fruizione completa agli attori scolastici, ai cittadini ed agli animatori della vita culturale, sociale e civile del comprensorio pianigiano. La sinergia fra i due Enti, infatti, ha consentito di recuperare e destinare ulteriori somme per il restyling completo dell’area esterna all’edificio che risulta essere estremamente all’avanguardia.

Si tratta, infatti, di un immobile sviluppato su due livelli con aree dedicate all’attività didattica tradizionale e laboratoriale, compreso un ampio e innovativo teatro.