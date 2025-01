A Melito Porto Salvo il primo corso BLSD – Basic Life Support and Defibrillation

La Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Pentidattilo e la Parrocchia di San Giuseppe di Annà del Comune di Melito Porto Salvo (RC) hanno ospitato il primo corso BLSD – Basic Life Support and Defibrillation. L’iniziativa, svoltasi sabato presso l’Ostello della Gioventù di Pentidattilo, è stata organizzata con l’ASP N.5 di Reggio Calabria e presieduta dal Responsabile U.O.S.S. Formazione continua e ricerca dell’eccellenza dell’A.S.P. di Reggio Calabria Dott. Giovanni Calogero.

I partecipanti hanno ricevuto un’importante formazione sul primo soccorso e sulle modalità di intervento in caso di arresto cardiaco improvviso.

Il corso, tenuto a titolo gratuito e con grande competenza, ha visto come istruttori, oltre al responsabile della formazione, i collaboratori di supporto, che hanno giocato un ruolo cruciale nel garantire il successo dell’attività.

Durante la formazione, che si è conclusa con un test di verifica finale, dopo la sessione pratica, è stata sottolineata l’importanza dell’intervento immediato in caso di arresto cardiaco, poiché le percentuali di sopravvivenza diminuiscono del 10% al minuto se non si esegue tempestivamente la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la defibrillazione.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato validato dalla centrale del 118 ed hanno conseguito la qualifica di “esecutore BLSD” con valenza biennale.

Questo titolo è fondamentale per i soccorritori laici, che vengono preparati ad affrontare situazioni di emergenza e a salvare vite umane in caso di necessità.

Don Domenico Foti, oltre a partecipare, ha espresso profonda gratitudine al Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria Dott.ssa Lucia Di Furia, ai formatori intervenuti, i quali, con spirito di servizio e in maniera totalmente gratuita, hanno condiviso le proprie competenze e donato il proprio tempo per formare i soccorritori laici, ed ha inoltre ringraziato il presidente dell’Associazione Pro Pentidattilo Giuseppe Toscano per aver messo a disposizione la sede per l’evento e la delegazione reggina della Nobile Accademia Internazionale Mauriziana per aver intrapreso con la parrocchia il progetto “Pentidattilo Cardioprotetta”.