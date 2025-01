Siderno (RC), strada panoramica e pubblica illuminazione: avviati i lavori

Una viabilità più funzionale, sicura e luminosa per la Città di Siderno è in via di realizzazione dopo il recente avvio dei lavori programmati per tempo dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, di concerto con l’Area 3 dell’Ente che fa capo al Dirigente Ing. Lorenzo Surace.

L’assessore ai Lavori Pubblici Mariateresa Floccari dà notizia dell’inizio dei lavori di messa in sicurezza della strada di via Panoramica finanziati per centomila euro che, una volta completati, permetteranno agli automobilisti (specie da quelli che arrivano in città dallo svincolo della variante “B” della Statale 106) di raggiungere Siderno Superiore tramite un percorso pregevole dal punto di vista paesaggistico e che permette di arrivare in maniera agevole al parcheggio di San Sebastiano, vera e propria “porta d’ingresso” del centro storico.

L’assessore alle Manutenzioni Carlo Fuda comunica che sono stati appena ripristinati quattro tratti di pubblica illuminazione nelle vie Cristoforo Colombo, Caldara, Dromo Nord e Vega.

Infine, si sta provvedendo all’installazione di dieci pali artistici sul centralissimo Corso della Repubblica che andranno a sostituire quelli vetusti e deteriorati o abbattuti da sinistri stradali.

Seguiranno a breve aggiornamenti su ulteriori importanti lavori in corso che miglioreranno la viabilità, sia nel centro cittadino che nelle periferie.