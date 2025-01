Reggio, Verdirame diventa socio onorario del Rotary

Uno straordinario evento promosso dai Rotary Club di Reggio Calabria per onorare e tributare tutta la stima nei confronti di un concittadino illustre. A Lord Guglielmo Verdirame, membro della Camera alta del Parlamento britannico e “King’s Counsel”, consigliere di Re Carlo III d’Inghilterra, reggino doc, è stato riconosciuto l’alta onorificenza di socio onorario dai Rotary Club di Reggio Calabria, Reggio Calabria Nord, Reggio Calabria Sud Parallelo 38 e Reggio Calabria Est, presieduti rispettivamente da Giampaolo Latella, Maria Domenica Crea, Monica Falcomatà e Caterina Festa.

Un evento – si legge in un comunicato stampa del Rotary Club di Reggio Calabria – sostenuto e condiviso insieme al Distretto 2102 Rotary International Calabria Governato da Maria Pia Porcino. Il titolo di socio onorario a lord Guglielmo Verdirame, è stato conferito nel corso di una cerimonia ufficiale che si tenuta nella sala Giovanni da Penafiel al Castello Aragonese. Una cerimonia alla quale hanno partecipato tutti i soci dei rispettivi Rotary Club di Reggio Calabria che hanno promosso l’evento insieme al Distretto 2102. Ma anche i rappresentanti di Organismi sociali , economici e culturali.

A presenziare anche il sindaco della città di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà , il senatore Nicola Irto e l’europarlamentare Giusy Princi. Tutti e tre rappresentanti del mondo del mondo istituzionale e della politica hanno rivolto un particolare e cordiale saluto al consigliere di Re Carlo III d’Inghilterra nonchè brillante avvocato di diritto internazionale.

La solenne cerimonia in suo onore promossa dal governatore del Distretto 2102 del Rotary International, Maria Pia Porcino e dai Rotary Clud di Reggio Calabria si è svolta con un cerimoniale riservato ai grandi eventi proprio per sottolineare il rapporto di appartenenza di Lord Verdirame alla comunità reggina e, in particolare, a quella rotariana cui la famiglia Verdirame è da sempre legata.

L’evento si è svolto con la partecipazione del giornalista di Avvenire Francesco Chindemi che ha rivolto interessanti domande all’ospite d’onore lord Verdirame , il quale ha risposto con entusiasmo e visibile emozione stimolato dalle domande e dal numeroso pubblico che ha ascoltato con interesse e orgoglio quanto asserito dal “King’s Counsel”. Al termine della cerimonia, il governatore del distretto Maria Pia Porcino ha proceduto all’apposizione simbolica della spilla di socio onorario del Rotary. Il Governatore Porcino ha espresso tutta la sua gioia e il suo compiacimento per aver potuto spillare il socio onorario lord Verdirame, sicura che con l’illustre socio rotariano ci saranno altre occasioni di scambi valoriali rotariane.

Nel corso della cerimonia, sono stati consegnati altri doni e riconoscimenti a lord Verdirame. Le motivazioni del riconoscimento sono state espresse dai quattro presidenti dei Rotary Club di Reggio Calabria: Giampaolo Latella, Maria Domenica Crea, Monica Falcomatà e Caterina Festa che hanno evidenziato “gli altissimi meriti conseguiti e il prestigio con cui Lord Verdirame illustra la città di Reggio” ed espresso la gratitudine per “la testimonianza e l’esempio di valore che egli rappresenta nel Regno Unito e nel mondo”.

Naturalmente il “King’s Counsel ha ringraziato tutti per i riconoscimenti ricevuti e si è detto felice di tutti gli onori che gli sono stati attribuiti.

La giornata si è conclusa con un conviviale, a base di specialità natalizie reggine, al quale hanno partecipato tutti gli ospiti presenti. Un conviviale molto apprezzato da Lord Verdirame anche per una ulteriore occasione di incontro con il pubblico che ha molto apprezzato e applaudito l’illustre concittadino .