Reggio Calabria: continuità ai Servizi Educativi Essenziali, un successo di Collaborazione Istituzionale

In un significativo passo avanti per il sistema educativo della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stata garantita la continuità dei servizi di assistenza per l’autonomia nelle scuole, destinati a supportare gli alunni con bisogni speciali.

Questo importante risultato è stato raggiunto grazie all’interessamento del Senatore Nicola Irto, interpellato dal Dott. Lorenzo Festicini, e al sostegno del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, dei consiglieri metropolitani Dott. Rudi Lizzi e Dott. Giuseppe Ranuccio. La decisione di estendere la contrattualizzazione del personale educativo fino a marzo 2025 è stata formalizzata attraverso una circolare inviata ai dirigenti scolastici degli istituti di primo e secondo grado e alla Regione Calabria. Questa misura assicura che gli studenti con handicap o in situazioni di disagio possano continuare a ricevere un’istruzione adeguata e il supporto necessario. “È essenziale che i servizi di assistenza all’autonomia siano non solo garantiti, ma anche valorizzati”, ha affermato il Senatore Irto.

“Ogni ragazzo ha il diritto di ricevere un’istruzione adeguata alle sue esigenze e il nostro impegno è rivolto a tutelare questi diritti.” A nome dei rappresentanti degli assistenti educativi degli Istituti della Città Metropolitana , Anna Elisa Barreca, Carmela Cambareri, Rosalinda Lo Scalzo, Giovanna Cotroneo, Lavaca Domenico, Angela Ciardullo, Laura Femia, Violi Francesca, Marisa Serrano, Elisa Romeo e Andrea Calabrò hanno espresso la loro gratitudine, affermando: “Questo passo non solo assicura il nostro impiego, ma soprattutto permette ai ragazzi con bisogni speciali di ricevere il supporto necessario per il loro percorso educativo. Siamo consapevoli dell’importanza del nostro ruolo nel favorire l’autonomia e l’inclusione degli studenti con disabilità o in condizione di disagio, per tale ragione ringraziamo il Dott. Festicini e il Senatore Irto per averci ascoltato ed essersi subito attivati per dare le risposte.”

Il Dott. Lorenzo Festicini ha ribadito l’importanza della collaborazione istituzionale, dichiarando: “La collaborazione tra istituzioni è fondamentale per superare le difficoltà e garantire che i nostri ragazzi speciali abbiano il supporto necessario per il loro sviluppo educativo e personale. Ringrazio il Senatore Irto, persona attenta a queste problematiche, per essersi immediatamente messo a lavoro per risolvere un problema che vedeva privati i nostri ragazzi di una figura di cui hanno assolutamente bisogno.” Questo risultato rappresenta un passo significativo verso la tutela dei diritti educativi dei ragazzi speciali, assicurando loro un ambiente scolastico inclusivo e adeguatamente supportato. La Città Metropolitana di Reggio Calabria continua a lavorare per migliorare e sostenere le iniziative educative che rispondono alle esigenze di tutti gli studenti.