Dati record porto di Gioia Tauro, soddisfazione della CISL Città Metropolitana RC

La CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime grande soddisfazione per i risultati storici ottenuti dal porto di Gioia Tauro che, secondo quanto riportato dalla stampa, nel 2024 ha segnato un traguardo mai raggiunto prima nei suoi quasi trent’anni di attività. Con un traffico container che ha raggiunto i 3.940.447 TEUs, si registra un incremento dell’11% rispetto al 2023, pari a ben 548.827 TEUs in più. “Questi dati da record – spiega la segretaria generale Nausica Sbarra – pongono il porto come protagonista indiscusso nel panorama portuale e logistico italiano, con la concreta prospettiva di superare i quattro milioni di TEUs movimentati nel 2025, anno in cui ricorrerà il trentennale dell’arrivo della prima nave portacontainer. Nonostante le sfide affrontate, come gli effetti negativi della direttiva europea ETS che penalizza i porti mediterranei di transhipment a favore di quelli della sponda africana, il porto di Gioia Tauro ha dimostrato una grande capacità di resistere e adeguare la propria attività allo scenario attuale”. “Siamo convinti – prosegue Nausica Sbarra – che il porto di Gioia Tauro rappresenti un’infrastruttura fondamentale per colmare il divario infrastrutturale che affligge la Calabria. Grazie alla sua posizione strategica, il porto è un crocevia essenziale non solo per le attività di transhipment ma anche come snodo logistico per il trasferimento delle merci e la connessione con le attività industriali del territorio. Questi risultati, seppur straordinari, devono essere considerati come un punto di partenza. È necessario rafforzare ulteriormente le attività del porto attraverso investimenti nelle infrastrutture per ampliare le aree operative e migliorare l’efficienza logistica, iniziative di formazione volte alla valorizzazione delle competenze dei lavoratori alla creazione di nuovi posti di lavoro, miglioramento dei collegamenti infrastrutturali per trasformare Gioia Tauro in un hub di riferimento per l’intero Paese. Solo con un impegno costante e lungimirante, il porto di Gioia Tauro potrà consolidare il suo ruolo come volano per lo sviluppo economico della Calabria e dell’intero Mezzogiorno, diventando un esempio virtuoso di come le eccellenze infrastrutturali possano trainare la crescita di un territorio. La CISL Città Metropolitana è pronta a fare la sua parte in questo percorso, collaborando con le istituzioni e tutte le parti interessate, affinché il porto di Gioia Tauro possa continuare crescere e a spingere lo sviluppo del tessuto economico ed industriale della Calabria”.