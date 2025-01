Siderno differenzia di più, e meglio, i propri rifiuti

Una Città virtuosa e capace di raddoppiare, in meno di un lustro, la percentuale di rifiuti correttamente differenziati. Non è frutto di un miracolo, ma del lavoro di programmazione e monitoraggio messo in campo dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni che, unitamente all’impegno quotidiano dei cittadini, ha prodotto importanti e concreti risultati. Oggi Siderno è un modello di buone pratiche nella gestione integrata dei rifiuti, grazie al grande lavoro di squadra condotto dall’Area Tecnica del Comune (guidata dal Dirigente Ing. Lorenzo Surace, col prezioso apporto dell’ufficio Manutenzioni con a capo l’Arch. Salvatore Valerioti), dell’attività del management e delle maestranze della Muraca Srl, e dell’impulso costante dato dal sindaco Mariateresa Fragomeni, che sin dal proprio insediamento ha mostrato grande interesse e attenzione alla gestione integrata dei rifiuti, trattenendo la delega all’Ambiente. Ovviamente non si tratta di un punto di arrivo, bensì di una incoraggiante ripartenza che permette alla Città di guardare con ottimismo al proprio futuro, pieno di sfide ambientali, ma anche di storie di speranza e cambiamento. È propizio, dunque, il momento per condividere i risultati con i cittadini, principali artefici del raggiungimento degli obiettivi legati all’ottimizzazione della raccolta dei rifiuti. L’andamento crescente della percentuale di raccolta differenziata, che ha ormai superato nel 2024 l’80%, è un risultato unico in Calabria. Per l’anno 2023, secondo i dati del Report Rifiuti ARPACAL 2024, non c’è stato alcun Comune calabrese con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, capace di superare la percentuale dell’80% di raccolta differenziata. Grazie al costante impegno e sostegno delle cittadine e dei cittadini, e di tutti gli operatori commerciali, a Siderno questo è avvenuto. È un sogno che si è avverato: impensabile, forse, nell’anno 2022 quando la percentuale si attestava al 47,85%; maggiormente raggiungibile se pensiamo ai dati del 2023, quando si è ottenuto il 71,14 %*; sicuramente raggiunto a inizio 2025, quando, analizzando i dati della percentuale di raccolta differenziata del 2024, il valore esatto si è attestato all’80,28%.

Questo dato, a dir poco strabiliante, rappresenta un grande stimolo a fare ancora meglio, non solo per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, ma soprattutto per diminuire il volume pro capite di rifiuto indifferenziato, che oggi si attesta su una media annua di 85,23 chili per singolo utente. La diminuzione del secco residuo, che avviene differenziando con ancora maggiore cura, potrebbe garantire alla Città di Siderno la partecipazione, nell’anno 2026, all’edizione annuale dell’iniziativa di Legambiente “Comuni Ricicloni”. Per poter concorrere al raggiungimento di questo prestigioso obiettivo, servirà un valore medio di rifiuto indifferenziato per abitante inferiore a 75 chili. Una nuova grande sfida da affrontare tutti insieme, con quel gioco di squadra che spinge Siderno a crescere sempre di più, come città in cui le esperienze virtuose diventano la buona prassi per una nuova e sana economia circolare. *: Arpacal sta procedendo alla correzione del dato del 69,43% erroneamente inserito nella prima stesura del report pubblicato sul proprio sito.