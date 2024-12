Polistena Futura: “Un atto d’amore verso Polistena”

“Da oltre tre anni siamo SEMPRE PRESENTI in modo attivo ai lavori del Consiglio Comunale.

Da oltre tre anni onoriamo il mandato dei cittadini di Polistena che ci hanno dato fiducia.

Da oltre tre anni lavoriamo nell’interesse esclusivo dell’intera comunità polistenese.

Il nostro impegno è sempre stato al servizio di TUTTI i cittadini.

Di fronte alle VOLGARITÀ continue e alle AGGRESSIONI verbali in Consiglio Comunale e di fronte alle reiterate VIOLAZIONI DI LEGGE che rendono ILLEGALE la gestione del Comune di Polistena ci siamo chiesti qual è l’interesse dei cittadini di Polistena e in che modo dobbiamo tutelarlo attraverso la nostra azione politica.

Dopo le GRAVI INGIURIE subite nel Consiglio Comunale del 24.10.2024 e non riportate nei verbali come richiesto in attuazione dell’art. 63 del Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale e dopo aver preso atto dell’indifferenza delle Istituzioni e delle gravi responsabilità per la situazione venutasi a creare non rimaneva che attuare una PROTESTA PACIFICA MA SIGNIFICATIVA.

Un consiglio comunale delegittimato da comportamenti VOLGARI e INAPPROPRIATI del Sindaco e del presidente del consiglio comunale non può avere la legittimazione istituzionale attraverso la nostra presenza.

Un Consiglio Comunale che è sempre stato un luogo di OFFESE nei confronti dei componenti di Polistena Futura i quali mai sono stati garantiti dalla figura che avrebbe dovuto farlo e cioè il Presidente che dovrebbe svolgere la propria funzione in modo neutrale e super partes. Proprio dal signor Angelo Borgese sono arrivate le INGIURIE più INFAMANTI nell’ultima seduta, una vergogna per il ruolo che occupa ma principalmente per il fatto che viviamo la stessa comunità e ci conosciamo da sempre.

Dopo una riflessione profonda abbiamo preso una decisione sofferta.

Fino a quando non si ristabiliranno regole democratiche a tutela dei consiglieri comunali non parteciperemo più ai consigli comunali.

È UN ATTO D’AMORE VERSO POLISTENA E I POLISTENESI.

Abbiamo sperato che si potesse aprire un dialogo per il bene della nostra comunità ma non è stato reso possibile.

Siamo persone perbene e proprio per questo motivo abbiamo optato per una PROTESTA PLATEALE piuttosto che cedere a provocazioni e scendere ai livelli di chi amministra la nostra amata Polistena.

Livelli bassi che i polistenesi non meritano.

Alzaremo il livello della protesta e continueremo senza sosta la nostra politica tra la gente.

Polistena è amministrata da PERSONE SENZA SCUPOLI CHE VIOLANO LA LEGGE COSTANTEMENTE.

Non saremo COMPLICI ISTITUZIONALI DI UN DISASTRO.

Noi amiamo Polistena”.

Così si legge in una nota di Polistena Futura.