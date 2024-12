Nesci, ‘la via italiana verso una nuova Ue farà tappa a Palmi’

“La via italiana verso una nuova Europa”: è questo il titolo dell’evento organizzato dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr Denis Nesci che si terrà il 29 dicembre presso l’Hotel Stella Maris di Palmi, alle ore 18. “Questo evento sarà dedicato al Sud e all’Europa, rappresentando un’importante occasione per affrontare insieme le sfide e le opportunità future che il nostro territorio e il continente europeo si trovano ad affrontare – ha dichiarato Nesci -. Sarà un momento di confronto e di proposta per discutere come il Sud possa contribuire attivamente alla costruzione di una nuova visione europea, capace di valorizzare le specificità locali e promuovere uno sviluppo inclusivo”. All’evento parteciperanno anche la consigliera regionale Luciana De Francesco, l’assessore regionale Giovanni Calabrese, il vicepresidente della Regione Calabria Filippo Pietropaolo, l’eurodeputato di FdI Francesco Ventola e il sottosegretario agli Affari interni Wanda Ferro.