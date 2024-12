“L’anno che verrà” a Reggio Calabria: sul palco altri due big

Dopo settimane di anticipazioni e indiscrezioni, finalmente sono stati svelati i primi nomi che animeranno “L’anno che verrà”, il tradizionale show di Capodanno trasmesso in diretta su Rai 1. Quest’anno l’evento avrà come palcoscenico il lungomare di Reggio Calabria e sarà condotto da Marco Liorni. Tra gli artisti annunciati spiccano Arisa e Diodato, due volti noti della musica italiana e vincitori del Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2014 e nel 2020.

Per Arisa si tratterà di un ritorno nella città dello Stretto, dove si era già esibita tre anni fa, mentre per Diodato sarà una prima assoluta a Reggio Calabria. A confermare la loro partecipazione è stato lo stesso Liorni attraverso un post su Instagram, aumentando l’attesa per uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell’anno.

Insieme a loro saliranno sul palco altri grandi nomi del panorama musicale e dello spettacolo italiano, tra cui Cristiano Malgioglio, Alex Britti, J-Ax, i Ricchi e Poveri, Nino Frassica e Paolo Belli.

La città si prepara a vivere una notte speciale, all’insegna della musica e del divertimento, con l’obiettivo di offrire al pubblico uno spettacolo memorabile per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno.