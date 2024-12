“Da verso a verso”, presentato a Reggio Calabria l’ultimo libro della poetessa Mimma Scibilia

“Da verso a verso”, l’ultimo libro della poetessa Mimma Scibilia, è stato presentato recentemente dal Circolo Rhegium Julii nella splendida cornice del Circolo tenni “Rocco Polimeni.

Presenti per i saluti il dott. Alfredo Vadalà , dirigente del Circolo, il prof. Marco Schirripa e Igino Postorino per il Circolo tennis Polimeni, l’assessore al welfare Lucia Nucera per l’Amministrazione comunale, la Vice Presidente della Fidapa Prof. Rosalba D’Agostino, la serata ha avuto inizio con la proiezione di un corto prodotto da VideiBixio cui ha fatto seguito un intervento della poetessa ospite.

L’autrice ha inteso soffermarsi sulla poetica che l’accompagna da diversi anni e la scelta di campo che le consente di lanciare il suo sguardo oltre l’ostacolo per mettere al centro della sua riflessione i perseguitati, gli scartati, quelli che per la società sono considerati gl’invisibili.

Sui contenuti del volume si è soffermato approfonditamente il primo relatore della serata: l’ing. Vincenzo Filardo, scrittore e poeta particolarmente attivo sul territorio, il quale ha evidenziato come “un filo rosso percorre la vita e le opere di Mimma Scibilia.

Il relatore ha evidenziato come l’opera poetica dell’autrice scaturisce da un’acuta sensibilità sociale accompagnata da uno spirito anticonformista, a tratti ribelle e scomodo, che ama penetrare la ruvidezza del mondo reale con i suoi conflitti e affida alla poesia la missione salvifica della liberazione e della speranza.

Molto puntuale anche l’approfondimento svolto dalla prof. Rosellina Falduto che ha ricordato come l’umanità presente nel libro, gli ebrei della Shoah, gli emigranti, gli sfruttati, i ROM, gli anziani, appartengono a quel mondo sempre attenzionato dalla poesia, che mai ha assistito indifferente alla conculcazione dei diritti degli ultimi.

Molti gl’interventi della serata che hanno sottolineato il valore simbolico dell’opera della Scibilia che, con i suoi versi di denuncia, cerca di riparare a tutti i vulnus del presente che ci si presentano con le diverse facce di una inaccettabile disumanità.