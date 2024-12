Qualità della vita, Suraci (Azione): “Reggio ultima? Classifica non racconta intera realtà”

“La classifica del Sole 24 Ore che colloca Reggio Calabria all’ultimo posto sulla qualità della vita non può lasciarci indifferenti. È un dato che colpisce e lascia amarezza, ma che va analizzato con lucidità e senza rassegnazione. Una classifica basata su numeri e statistiche non può mai raccontare l’intera realtà di una città, la sua anima, le sue potenzialità e il lavoro quotidiano di chi contribuisce a renderla migliore.

Reggio Calabria, è vero, ha difficoltà strutturali che conosciamo bene. Tuttavia, sarebbe ingiusto ridurre questa città solo ai suoi problemi. Reggio è molto di più: è cultura, bellezza, resilienza e comunità. È una città che, nonostante le difficoltà, cerca ogni giorno di costruire un futuro migliore.

Una città sicura e solidale

Uno degli aspetti che questa classifica sottovaluta è la sicurezza. I dati dimostrano che Reggio Calabria non è tra le città più insicure d’Italia, come spesso si tende a credere. Negli ultimi anni, i reati violenti sono diminuiti e si è registrato un clima generale di maggiore fiducia. Questo è frutto del lavoro instancabile delle forze dell’ordine, ma anche di un forte senso di comunità che è una delle caratteristiche distintive di Reggio.

In questa città, le persone si conoscono, si sostengono e coltivano legami autentici. Questo spirito di solidarietà e appartenenza non può essere raccontato da una semplice statistica, ma rappresenta un valore enorme, che contribuisce a rendere Reggio un luogo più sicuro e vivibile di quanto si immagini.

Cultura e identità: un patrimonio unico

Reggio Calabria è anche un centro culturale di straordinaria importanza. I Bronzi di Riace, custoditi nel Museo Archeologico Nazionale, sono un simbolo universale di arte e storia, conosciuti e ammirati in tutto il mondo. Il nostro Lungomare Falcomatà, con la sua bellezza mozzafiato, è un luogo unico che unisce cittadini e turisti, un vero e proprio biglietto da visita per la città.

Ultimamente, la città ha visto una vera rinascita culturale. Eventi, manifestazioni e iniziative artistiche hanno riportato vitalità a Reggio, dimostrando che questa città non vuole rassegnarsi al ruolo marginale a cui spesso viene relegata. Molto di questo è stato possibile grazie all’impegno dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha messo la cultura al centro del proprio operato.

Falcomatà e la sua squadra hanno lavorato con determinazione per restituire dignità e identità a luoghi simbolo della città, avviando progetti di riqualificazione urbana e promuovendo iniziative culturali che hanno coinvolto tutta la comunità. Certo, il percorso è ancora lungo, ma i segnali positivi ci sono e vanno riconosciuti.

Una città di bellezze naturali e resilienza economica

Reggio Calabria è circondata da risorse straordinarie. Dal mare dello Stretto, con i suoi tramonti che non hanno eguali, alle montagne dell’Aspromonte, ricche di storia e natura incontaminata, passando per i borghi antichi che raccontano la nostra tradizione, il nostro territorio offre bellezze uniche al mondo.

Anche sul piano economico, nonostante le difficoltà, Reggio esprime eccellenze che meritano attenzione. Il bergamotto, simbolo della città, è un prodotto unico al mondo, frutto del lavoro e della passione di chi non si arrende, di chi continua a credere nelle potenzialità di questa terra.

Una città che guarda al futuro

La classifica del Sole 24 Ore deve essere uno stimolo per riflettere, ma non può definirci. Reggio Calabria non è solo un numero o una somma di dati negativi. È una città che resiste, che lavora, che guarda al futuro con dignità e con il desiderio di riscatto.

Come Azione Reggio Calabria, vogliamo ribadire che la nostra città merita un racconto diverso, più onesto e completo. I problemi ci sono e non li neghiamo, ma esistono anche forti segnali di ripresa, risorse straordinarie e persone che ogni giorno si impegnano per costruire un domani migliore.

Reggio Calabria non è solo una classifica. È una città fatta di cultura, di bellezze, di valori e di persone straordinarie che meritano di essere valorizzate e raccontate nel modo giusto”.

Lo afferma, in una nota, Santo Suraci, segretario di Azione Reggio Calabria.