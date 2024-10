Incendio pullmino San Roberto, Nuova Solidarietà: “Gesto odioso, solidarietà alle comunità che ne usufruivano”

“Sdegno e rabbia per un gesto vile, perpetrato, con la complicità del buio della notte, ai danni di un servizio rivolto ai bambini. La cultura della prepotenza e della violenza va estirpata con azioni forti e condivise, da quella parte sana di società civile che rappresenta la stragrande maggioranza dei nostri territori. Il Presidente Fortunato Scopelliti, i dirigenti e i volontari di Nuova Solidarietà esprimono solidarietà alle comunità e alle famiglie dei bambini che usufruivano di un servizio fondamentale per la frequentazione dell’asilo nido, tra l’altro unico del comprensorio, di San Roberto. Il pullmino acquistato grazie ad un percorso aggregativo intrapreso tra l’impresa sociale “Con i Bambini”, la Cooperativa sociale Libero Nocera e l’associazione Espero, era un mezzo indispensabile che garantiva ai bambini dell’asilo e alle loro famiglie il servizio di trasporto e di collegamento con tutti i comuni della vallata. Il nostro auspicio è che le istituzioni non tardino a dare delle risposte concrete per superare l’enorme disagio causato da questo gesto odioso e di preoccupante gravità”.