Jill Cooper Freedom: a Reggio Calabria la quinta edizione

Si rinnova per la quinta volta l’appuntamento con il Jill Cooper Freedom a Reggio Calabria. Domenica 13 ottobre, dall’Arena dello Stretto riparte l’attesa kermesse sportiva e culturale a ritmo di musica e tra le bellezze cittadine.

L’evento, patrocinato da Metrocity e comune di Reggio Calabria, è organizzato dalla top trainer Saveria Arcudi, dirigente del CKC Palestre.

Quest’anno, l’appuntamento prevede anche una novità: sabato 12 ottobre, presso la sede del CKC, ci sarà “Un pomeriggio con Jill Cooper”.

La regina del fitness in quest’occasione presenterà la sua nuova disciplina, il “Fluid”, un’attività di corpo libero che, “con un metodo unico ideato dalla stessa Jill, mette in connessione mente e corpo” spiega la dirigente CKC.

Subito dopo, la Cooper terrà il seminario “Come cambiare per sempre”, per guidare i partecipanti attraverso un percorso di riflessione mirato a comprendere le dinamiche della psiche che ci impediscono di raggiungere i nostri obiettivi e scoprire come innescare cambiamenti positivi e duraturi per migliorare la propria vita.

Domenica 13, si rinnoverà invece il format del Freedom che quest’anno prevede un percorso leggermente diverso.

Nella tradizionale camminata in silent, con le cuffie e la guida di Jill Cooper, si toccheranno tappe della città mai toccate prima, come il nuovo parco urbano del Tempietto.

Il raduno è alle 9:30 all’Arena dello Stretto, con partenza alle ore 10:00 e alla fine del “viaggio”, si tornerà sempre all’Arena per la masterclass di Super Jump.

“Sia io che il presidente del CKC, Cosimo Mascianà, siamo onorati di proseguire insieme a Jill questo percorso che mira a promuovere innanzitutto il benessere e il movimento per tutti – conclude Saveria Arcudi – ma anche a esaltare le bellezze della nostra città che offre degli spunti naturalistici e culturali unici”.