Il Generale di Brigata Riccardo Sciuto in visita i carabinieri del Gruppo di Locri

Il Generale di Brigata Riccardo Sciuto, alla guida della Legione Carabinieri Calabria, dopo aver visitato il Comando Provinciale dell’Arma di Reggio Calabria, è tornato in questa Provincia, al fine di far sentire la sua vicinanza ai Carabinieri che operano nella Locride.

In questa occasione, meta della visita è stato proprio il Gruppo Carabinieri di Locri, dove, l’Ufficiale Generale, è stato ricevuto dal Comandante, Tenente Colonnello Gianmarco Pugliese, e ha incontrato una folta rappresentanza di personale in servizio ed in congedo, appartenente alle 31 Stazioni Carabinieri operanti sul territorio, al Nucleo Investigativo del Gruppo, ai 3 Nuclei Operativi e Radiomobile delle Compagnie Carabinieri di Locri, Roccella Jonica e Bianco, ai Nuclei Carabinieri Forestale e Parco, oltre che all’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale SCIUTO ha inteso ringraziare i Militari per il quotidiano lavoro svolto al servizio della popolazione, sottolineando, tra i vari aspetti, il senso di vicinanza e di elevata responsabilità che deve orientare l’operato di ciascun Carabiniere, chiamato a prendersi cura della comunità, oltre che a fronteggiare sfide sempre più delicate, in un territorio assai complesso e connotato da pervasivi indici di criminalità organizzata.

L’Arma deve – ha concluso il Generale Sciuto – sostenere il cittadino con umanità e fermezza, avuto particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione, a cominciare dagli anziani, in modo da garantire, costantemente, la tutela della legalità e il contrasto ad ogni forma di criminalità, soprattutto di tipo organizzato.