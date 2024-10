Francesco Napoli all’inaugurazione della Casa del Made in Italy – Reggio Calabria

Si è svolto a Reggio Calabria, presso la sede dell’Ispettorato territoriale del MIMIT, l’evento inaugurale della Casa del Made in Italy alla presenza del Sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto.

Francesco Napoli, Vicepresidente Confapi e Presidente Confapi Calabria, ha partecipato alla tavola rotonda “Prospettive di sviluppo del territorio alla luce degli strumenti messi in campo dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy”, portando le considerazioni della confederazione della piccola e media industria privata rispetto ad una iniziativa, come appunto la Casa del Made in Italy, che rappresenta un passo importante verso la promozione delle tradizioni e delle capacità produttive italiane, contribuendo al rilancio economico di aree come la Calabria che necessitano di investimenti e di attenzione per esprimere tutto il loro potenziale.

Confapi, ha evidenziato Francesco Napoli, ha recentemente espresso un parere positivo sulle prospettive di sviluppo del territorio italiano, evidenziando l’importanza degli strumenti messi in campo dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). In particolare, Confapi ha sottolineato come le politiche di sostegno alle PMI, la transizione ecologica, e la digitalizzazione rappresentino elementi chiave per la crescita economica sostenibile e l’innovazione industriale.

L’associazione ha accolto favorevolmente le iniziative del MIMIT, in particolare il supporto alle imprese attraverso incentivi e programmi di modernizzazione, ritenendo che queste misure possano contribuire significativamente alla competitività delle PMI e allo sviluppo delle economie locali, soprattutto nelle aree meno sviluppate.

Inoltre, durante l’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Reggio Calabria, Confapi ha evidenziato l’importanza di questa struttura come simbolo della valorizzazione delle eccellenze italiane nel mondo. La Casa del Made in Italy rappresenta un centro strategico per promuovere i prodotti italiani, supportare le imprese locali nella loro internazionalizzazione e consolidare l’immagine del Made in Italy a livello globale. Questo progetto, secondo Confapi, avrà un impatto positivo non solo sull’economia locale di Reggio Calabria, ma sull’intero sistema produttivo nazionale, rafforzando la presenza italiana nei mercati internazionali.