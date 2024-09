Dall’1 ottobre la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno: gli eventi in programma a Polistena

Dal 1° al 7 ottobre 2024 ricorre la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno (SAM), evento promosso in Italia dal Movimento Allattamento Materno Italiano, che intende sostenere, promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto all’allattamento al seno.

“Stop alle disuguaglianze, sostegno a 360°” è il motto scelto per questa SAM 2024 per sottolineare l’importanza di rafforzare il supporto all’allattamento come misura fondamentale per ridurre le disparità sociali.

Quest’anno le Unità Operative Complesse di Ginecologia e Ostetricia e Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena dell’ASP di Reggio Calabria, dirette rispettivamente dalla dott.ssa Giulia Iannace e dalla dott.ssa Mariarosa Calafiore, aderiscono alla SAM e propongono una settimana ricca di incontri rivolti a mamme, papà, bimbi, nonni e caregiver.

Il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Di Furia, sottolinea il fondamentale ruolo dell’azienda sul territorio nell’ambito della sensibilizzazione su quella che è “una tematica importante soprattutto per la garanzia salutistica verso i nuovi nati – dichiara la dott.ssa Di Furia – e per il rafforzamento del legame madre-neonato a soddisfacimento e rafforzamento reciproco del bisogno di entrambi di stare insieme e di avere un contatto fisico rassicurante per il bambino. L’allattamento al seno è un’esperienza da conoscere, promuovere e sostenere perché contribuisce anche alla costruzione del benessere psicologico e dello sviluppo della stimolazione sensoriale, attraverso appagamento e gratificazione. L’Ospedale di Polistena, in occasione della Settimana Mondiale dell’allattamento al Seno, ha organizzato un programma ricchissimo di eventi e incontri che promuovono questo atto, fondamentale per una buona salute del bambino fin dalla nascita. Tutelare e sensibilizzare l’allattamento al seno – conclude la dott.ssa Di Furia – consente di garantire uno sviluppo sostenibile, soprattutto in un momento storico in cui il rischio di aggravare le disparità sociali, aumentando quindi i rischi di insicurezza alimentare, è molto alto”.

L’accesso agli incontri sarà libero e la partecipazione gratuita e si terranno presso l’Ospedale “S.M. degli Ungheresi” di Polistena (RC).

Per informazioni è possibile chiamare, in orario antimeridiano, l’UOC di Pediatra allo 0966 942225 e l’UOC di Ginecologia allo 0966 942229

Di seguito gli incontri in programma:

Settimana dal 2 al 7 ottobre 2024, dalle 11 alle 13

“Allattiamo insieme? Noi ci siamo!”

Incontri quotidiani per affrontare insieme il timore di non avere abbastanza latte o che non sia nutriente, per condividere strategie e idee per gestire il pianto, il sonno e il bisogno di coccole dei bimbi e bimbe. Presentazione del percorso di accompagnamento alla neo-genitorialità.

Gli incontri saranno a cura di: pediatri, ostetriche, ginecologi e un’esperta del massaggio neonatale (massaggio cranio-sacrale)

2 ottobre 2024 dalle 16.30 alle 17.30

“Allattamento al seno: vantaggi e miti da sfatare”

Incontro con il dott. Domenico Capomolla, Pediatra di famiglia e Referente Regionale Nati per Leggere, per affrontare insieme i vantaggi dell’allattamento al seno.

3 ottobre 2024 dalle 14.00 alle 15.00

“Allattamento al seno: il punto di vista del ginecologo”

L’incontro con il dott. Antonio Quartuccio, ginecologo, per affrontare insieme i vantaggi dell’allattamento al seno.

4 ottobre 2024 dalle 16.00 alle 17.30

“Allatta! Non avere paura!”.

Incontro a cura della dott.ssa Annamaria Giancotta, Pediatra di famiglia e Referente Provinciale SIMEUP per i corsi PBLSD e degli istruttori SIMEUP e dell’APS Help. L’incontro ha l’obiettivo di scoprire ed imparare le manovre di disostruzione in età pediatrica.