Giustizia: Santalucia (Anm), scarsa attenzione su piano risorse

“Si registra scarsa attenzione del ministero sul piano delle risorse”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, intervenuto oggi a Reggio Calabria ad una iniziativa della Funzione Pubblica-Cgil sui temi del precariato nel settore della Giustizia. Santalucia, inoltre, ha sottolineato che “sugli obiettivi di riduzione di carico e di abbattimento dei tempi i magistrati sono fortemente impegnati, ma le risorse, non solo sul piano umano, ma anche su quello tecnologico, non sono quelle previste”. Per il presidente dell’Anam, “l’Ufficio del processo e’ assolutamente utile per la giustizia ed e’ una struttura che, se lasciata senza il supporto degli addetti, morirebbe. Visto che ci sono le risorse che abbiamo gia’ sperimentato, occorre che vengano mantenute perche’ la giustizia, senza questo apporto, ritornera’ ad avere performance di risultato meno brillanti di quelle che stiamo avendo. Grazie a questo apporto – e se ne parla poco – stiamo riducendo significativamente il carico e i tempi dei processi”. Santalucia, infine, ha auspicato che nella legge di bilancio del prossimo anno si individuino le risorse per dare un futuro a questa precarieta’”.